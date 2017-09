Kalev Stoicescu: sõjaohust räägitakse meil liiga palju

Kuidas suhtute «nähtamatutesse» veealustesse objektidesse Rootsi rannikul?

Tundub, et Läänemere põhjas asub igasuguseid asju, millest räägitakse rohkem või vähem. Need on seotud mitme eesmärgiga ja neid oli eriti palju külma sõja ajal. Need on mõeldud spionaažiks või laevade ja allveelaevade liikumise jälgimiseks. Mis seal praegu on ja kas just Rootsi rannikul, seda on mul raske kommenteerida. Läänemeri on üldse huvitav keskkond, mida meie siin keskuses hakkame samuti põhjalikumalt uurima, sest kui seisame näoga ida poole, siis mis on meie tagala? Meri. Ja kui Venemaa püüab jätkuvalt Läänemerd kontrollida või Kroonlinnast Baltiiskini blokaadi simuleerida, siis see tähendab ju meie sissepiiramist. Selles mõttes oleme huvitatud, et pilt Läänemerel oleks tasakaalus.

Kui Soome ja Rootsi oleksid NATO liikmed, oleks pilt hoopis teine. See ongi üks põhjuseid, miks Venemaa teeb kõik selleks, et nad sinna ei astuks. Kui külma sõja ajal kontrollis Venemaa kogu Läänemere idarannikut Viiburist Lääne-Saksamaani välja, Soome oli nagunii kuulekas, siis nüüd on Venemaale jäänud vaid kaks väikest jupikest. Kaks sõjasadamat. Ainult seitse protsenti Läänemere rannikust kuulub Venemaale. Ja riik, kellel on seitse protsenti ühise mere kaldajoonest, pretendeerib domineerimisele! Nende mõttemalli pole veel jõudnud uue reaalsusega kohanemine ja selles mõttes on Balti laevastik endiste aegade jäänuk. Sama problemaatiline on Kaliningradi oblast, mida nad oma äraspidise mõtlemise tõttu püüavad kaitsta lääne eest, kuna nemad rabasid Krimmi ära ja et äkki on meie meelest see oblast ripakil. Väga skisofreeniline mõtlemine.

Ja kui vaatasime Zapadi stsenaariumi, oli see nagu kõverpeegel – nemad justkui tõrjusid vaenulike riikide poolset olukorra destabiliseerimise katseid Minskis, režiimi kukutamist, kus, toonitan, «rohelised mehikesed» imbusid üle piiri Valgevenesse ja Kaliningradi oblastisse. See on ikka väga haige mõtlemine, oletades, et meiegi mõtleme ja tegutseme nagu nemad.

Kuidas tiksub Putini kell?

Meenub, kui 1999. aasta augustis helistati Eesti saatkonda USA välisministeeriumist ja öeldi, et aseväliminister Strobe Talbott tahab kohtuda. Läksin kohale, olin ainus külaline ning lisaks Talbottile oli kohal Ronald Asmus ja üks Eesti lauaametnik. Istusime nagu teiega tugitoolis ja kaminas põles tuli. Talbott küsis, mida ma arvan uuest Venemaa peaministrist Putinist. Rääkisin natuke tema taustast, kui palju sel ajal teada oli, aga teda huvitas minu hinnang. Ja kahjuks oli mul õigus, kui ütlesin, et pelgan natuke neid venelaste juhte, kel on lühike nimi, mis lõpeb «in-iga». Et need pole endaga 20. sajandil midagi head toonud. Lisasin toona, et kuna Putin on veel päris noor, võib ta kauaks juhiks jääda. Ma pole just suur oraakel, aga vahel on kõhutunne olemas.

Putini kell tiksub praegu meie kasuks ja tema kahjuks. Teleekraanil, särgiga või särgita, on ta suhteliselt heas vormis, aga kohe varsti 65-aastane. Samas eas on tema lähimad siseringi sõbrad, keda ta on miljardäriks teinud ja keda ta usaldab. Ent ühel hetkel peab toimuma põlvkonnavahetus. Vana Jossif elas natuke üle 70, ja eks Putinitki on putitatud mitte ainult plastiliste oppidega, et teda heas vormis ja noorena hoida. Kuid meditsiinilgi on omad piirid.