Õunakooki. Aga vanamoodi

Kodunduse õpetaja Aari Rõuk pakub ajakirja Taluperenaine 1938. aastal ilmunud tasuta kaasaandes «100 toitu õunast» küpsetisi, mis mõningaste muganduste, muudatuste või nimevahetusega on üle elanud kõik järgnevad kümnendid ja jõudnud ka praegusesse aega. Olgu või biskviitkattega õunakook, mida see väljaanne nimetab õunte ja biskviitkattega plaadisaiaks. Või õunapommid ehk õunad tainas, mis on ajakirja kõnepruugis õunad öökuues.

Ammugi siis ei kõla tollaste naisteajakirjade õunabiskviit, tainasse kastetud ja rasvas küpsetatud õunarõngad, õuna-ahjupannkook ega ka õuntega plaadikook kaugelt ja võõralt.

Eesti Vabaõhumuuseumi teadur ja näituseosakonna juhataja Dagmar Ingi lisab oma vaatluste põhjal, et tõesti, sõjaeelse aja koogid ei erinenud praegustest kuigi palju. Argipäevasemalt tehti lihtsaid plaadikooke nii leht-, pärmi-, liiva- kui ka muretainal, levinud olid keeksid ja teekõrvased koogid. Peenemaid küpsetisi, mida kokaraamatutes ja ajakirjanduse retseptiveergudel tollal samuti palju leidus, katsetati pigem pidupäeval. Tunti juba külma ja kuuma šokolaadikooki, ühtaegu lõikavmagusat ja haput aleksandritorti. Palju pakuti biskviittortide retsepte, mille kihtide vahele määriti kreeme ja moose.

Maitsestajate palett oli läinud sajandi alguskümnendeil kõvasti rikkam kui järgnenud nõukaajal: kondiitrite ja koduküpsetajate arsenalist ei puudunud sidrun ega apelsin, mandli- või rummiessents, pistaatsiapähklid ega mandlid.

«Õunakookide puhul on jäänud silma, et õunad keedeti tihtipeale enne koogis kasutamist siirupis läbi. See puudutas ka teisi puuvilju ja marju,» tähendab Ingi. Suurima erinevusena toob ta esile selle, et tänapäeval ei kasutata kookides enam nii palju suhkrut.

Kui vabaõhumuuseumis küpsetati hiljuti Adeline Tannbaumi «Moodsa perenaise» 1937. aasta kordustrükis ilmunud õunakooki, õnnestus see praeguste koostisainetega kenasti ja maitses muuseumirahvale hästi. Ehk ainult põhi tuli praeguste kokanduskaanonite järgi liiga paks – kuid seda annab ainuüksi vormi suurusega endale meelepärasemaks muuta. Üks, mis ei pruugi tollastes retseptides praegusega võrdselt klappida, on munad – talumunad olid suuremad ja rammusamad kui nüüdsed suurvabrikumunad. Nii et neid võib vanu retsepte katsetades arvestada ühe või paar etteantud kogusest rohkem. Ingi mainib veel sedagi, et tollastes õpetustes antud klaasitäie mõõt võrdub 150 milliliitriga ning et kuum ahi tähendab umbes 200–225, paras ahi 170–180 kraadini kuumutatud ahju.

Perenaise pagariäri eestvedaja Eva Pärtel, kes kirjutas oma 1980. aastatesse jäänud lapse- ja nooruspõlve küpsetistest ühes retseptidega raamatu «Nostalgilised tordid ja koogid», räägib, et nende kodus oli tollal üks popimaid õuntega küpsetisi pärmitaina-õunaplaadikook. See tema lapsepõlvelemmik polnud pooltki nii paks kui paljud teised pärmitainast plaadikoogid. See oli hoopis õhuke ja mahlane, sest tainas oli segatud vähese jahuga ja peale pandi rohkelt õunu.

«Mu ema küpsetas siis ja teeb tänaseni ka lihtsat biskviitkooki: tainas munast, suhkrust ja jahust, õunatükid seal sees,» nimetab Pärtel. Veel mäletab ta purukooki õuntega, õunapomme, rasvas praetud õunarattaid tainas, täidetud õunu. Ka tolle aja kohvikute parimad palad on ta raamatusse kogunud – näiteks ühes kuulsamas nostalgiatordis, klassikalises sefiiritordis, käis vanasti kahe biskviidikihi vahele õunakreem. «Ajad olid kasinad, kuid maitsed see-eest ehedad,» kirjeldab ta kümnendit, kui ema tegi igal nädalal kaneelisaiu ja rullbiskviiti ning lapsed kloppisid enesele magustoiduks koogelmoogelit või küpsetasid vahvlimasinaga vahvleid.