Rattaässad sirutavad presidendile poris abikäe

«Pead sa seda tegema?» küsis mu isa.

«Pean ma seda tegema?» olin veidi varem küsinud iseendalt.

Küsimus puudutas homset Tartu rattamaratoni, Eesti ratturite igasügisest hooaja suurt lõppakordi, mis toimub juba 20. korda. See võib ju olla osalejate arvult maailma väidetavalt kolmas ja Baltimaade kahtlemata suurim maastikurattasõit, aga pressida iga aasta septembri teises pooles koos tuhandetega Otepäält Elvasse, ikka mööda kruusa- ja metsavaheteid, üle heinamaade, läbi metsade ja porilompide – kas peab seda ikka tegema?

Ei varja, et möödunud pühapäeval jäin nõlvale vaatama, kuidas üks kogenud sõitja toda veetakistust ületas, ning püüdsin järgida seejärel tema trajektoori. Muidu, kes teab, võib ojja plärtsatada – ja see on sügisel teadagi külm. Aga 60 kilomeetrit jääb sealt veel sõita.

Aga kuis sa saad tänavu kaasa tegemata jätta, kui isegi president Kersti Kaljulaid ei löö risti ette ja tuleb oma maastikurattaga Tehvandi staadionil pika, 89 kilomeetri sõidu starti. Miks ta peab seda tegema? Eriti arvestades, et puhta näoga, plekitu riietuse ja kuivade jalgadega ta kindlasti Elvasse ei jõua, ja aega, vean kihla, kulub tal vähemalt viie tunni ligi, kui mitte üle selle.

«Kust tuleb eeldus, et riigipea peab valima kergeid üritusi?» vastas mulle viis päeva enne maratoni presidendi nõunik Taavi Linnamäe. Ta tunnistas, et president Kaljulaid ei ole Tartu rattamaratoniks spetsiaalselt valmistunud, aga aktiivse inimesena on püüdnud end alati nädalas kolm-neli korda liigutada, olgu kahel jalal või kahel rattal. President on just metsa all, mitte maanteel sõitja, lisas Linnamäe, aga ratta seljas teeb tema teada homme oma võistlusdebüüdi. Seetõttu pidanuks ta algselt startima viimasest ehk kaheksandast stardigrupist, aga kuna riigipea julgestusmeeskonna kolmest liikmest üks pääses varasemate rattamaratoni tulemuste põhjal kuuendasse stardigruppi, said korraldajad presidendi kantseleist palve, kas Kaljulaidi võiks koos kahe ülejäänud julgestajaga paigutada samuti kuuendasse gruppi. Korraldajad rahuldasid kantselei palve.

Aga peab president seda ikka tegema? Üks asi on joosta Tallinna tänavail poolmaratoni, nagu Kaljulaid tegi üle-eelmisel nädalavahetusel, ent sootuks teine asi on hakkama saada Lõuna-Eesti künklikul maastikul, kus varitsevad pehmed ja libedad metsarajad ning ratast neelavad mõnuga põhjatuna näivad mudaaugud.

Kas president kujutab ikka ette, mis teda homme ees ootab?

Vedelad takistused

Möödunud pühapäeval, avatud raja sõidul, püüdis pehme-porine pinnas mul ratast alt niita juba teisel kilomeetril, vana lasketiiru lähedase tõusu otsas. Kümnenda kilomeetri libedast, musta mulla ja märja rohuga järsust tõusust ei hakanud üles surumagi. Sest mis juhtub siis, kui tagaratas käib korraks tühjalt ringi ja hoog raugeb? Siis on vaja meisterlikkust, et mitte külili maha prantsatada. Enne esimest, Matu toitlustuspunkti ootab põlluäärne lõik, mis on pehmelt (sic!) öeldes pehme ja s***ne nagu sea songermaa. Nii hullus seisukorras nagu eelmisel pühapäeval polnud toda paarisajameetrist lõiku näinudki.