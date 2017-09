Palgakasv hääbub pärast 40. sünnipäeva

Fontesega koostöös 150 riigis korraldatud Merceri talendiuuringu kohaselt otsivad suurfirmades töötavad inimesed üha enam töökohta, mis sobiks just nende vajadustega.

«Eestis on juba pikka aega mõnes rollis olnud võimalik tööaega sättida ja töö tegemise kohta valida. Oleme paindlikkuse osas esirinnas,» kinnitas Rae.

Pigem on tema sõnul ettevõtete jaoks murekoht see, kuidas läheneda nendele rollidele, kus paindlikkus pole võimalik. Samuti tuleks silma peal hoida liiga innukatel töötegijatel, et nad läbi ei põleks. Palgapaketi osaks olev paindlikkus ja ettevõtte väärtused on ka Eestis töökoha valikul üha olulisemad.

«Kas inimesed suudavad ennast ettevõttega seostada. Kas mu ettevõte on sotsiaalselt vastutustundlik? Kas ma räägin oma töökohast uhkusega?» nimetas Rae sagedasi küsimusi.

Sotsiaalse vastutustundega seostub Fontese partneri sõnul ka elamisväärne palk. «Eestis on sellest vähe räägitud ning arvatakse, et see on ametiühingute teema. Tegelikult on see aga ka ettevõtete mure,» rääkis ta.

«Kui ma defineerin ennast sotsiaalselt vastutustundlikuna, kas ma pakun siis oma inimestele palka, millega nad suudavad toime tulla? See ei ole miinimumpalk, see on palk, mille eest töötaja koolitab oma lapsed ja rendib korteri – elab tavalist elu. Ehk et sa elad mõistlikult, mida iganes see siis ei tähenda,» lisas Rae.

Elamisväärne palk tähendab erinevatele inimestele aga väga erinevat summat. Auväärti sõnul võib ka kümnekordset Eesti keskmist töötasu teeniv tippjuht öelda, et tuleb vaevu ots otsaga kokku.

«Kevadine Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse uuring, kus osales üle 10 000 töötaja, näitas, et rahulolematus töö tasustamisega on kasvanud. Kui aasta tagasi ei olnud oma põhipalgaga rahul 35 protsenti uuringus osalejatest, siis sel kevadel oli neid 39 protsenti,» rääkis ta. «Elamisväärse palga piirile võib viidata fakt, et rahulolematus põhipalgaga langeb 15 protsendile, kui töötaja palk on 1192 eurot ja rohkem.»