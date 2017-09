Ravijärjekordade lühendamiseks läheb 35 miljonit

Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm juhtis tähelepanu sellele, et haigekassa eelarve suureneb tuleval aastal 34 miljoni euro võrra, kuigi riigieelarvest laekuvat raha ja konsolideerimist arvestades võiks see kasvada 144 miljoni euro võrra, teatas riigikogu pressiesindaja BNSile.

Minister Ossinovski selgitas, et peale lisaraha toimuvad ka tervishoiu korralduslikud muudatused, mille tõttu lisandub ravijärjekordade lühendamise tarvis 35 miljonit eurot.

«Põhiline tervishoiureform koosneb kahest osast. Esimene osa on see, et riik hakkab maksma haigekassale alates järgmisest aastast mittetöötavate vanaduspensionäride eest vanaduspensioni keskmisest suurusest 13 protsenti. See juhtub järk-järgult. Aastaks 2022 jõuab see reform lõpule ja selleks ajaks makstakse vanaduspensionide pealt 13 protsenti,» lausus Ossinovski.

Ta lisas, et järgmisel aastal on see protsent seitse ja haigekassa tulubaas laieneb seega 89 miljoni euro võrra, 2022. aastaks kasvab see protsent 13-le ja haigekassale minev summa on kokku umbes 200 miljonit eurot.

Ossinovski toonitas, et samal ajal konsolideeritakse tervishoidu või haigekassasse hulk teenuseid, nagu näiteks kiirabi, residentuur või ravikindlustamata isikute ravi, ning need kulud tuleb katta laiendatud tulubaasi sees.

«See tähendab, et puhast raha ravijärjekordade lühendamiseks – mis on olnud üks tervishoiureformi põhilisi eesmärke – on järgmisel aastal 35 miljonit eurot ja aastaks 2022 kasvab see püsirahastusena saja miljoni euroni,» selgitas Jevgeni Ossinovski riigikogu infotunnis.