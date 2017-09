Tantsijad lisasid Tartu tuntud kohtadele tavatut värskust

​Saarlaste ja tartlaste koostöös on ilmavalgust näinud fotoüritus, mille kolm peategelast on Tartu linn ning Vanemuise baleriin Maria Engel ja vabakutseline tantsija Endro Roosimäe. Disaini, kunsti ja muusika portaal Häppening on nad kokku viinud niimoodi, et Emajõelinna tuntud kohad paistavad nendega koos hoopis värskemalt, teistmoodi kui tavaliselt.