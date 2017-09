Rõngu talunaise päevaraamat annab ajaloo keerdkäikudele inimliku mõõtme

Sealt sai ta kahe aasta pärast loa edasi liikuda Kanadasse, kus elas veel pika ja tegusa elu. Walter Neumannil aga nii hästi ei läinud, tema jäi vagunisse ning suri teel Siberisse maohaavadesse.

Interaktiivsete lahendustega näitusel on palju tähelepanu pööratud esmapilgul väikestele detailidele, mis kokkuvõttes loovadki inimliku ajaloo mustri. Näiteks tõi Liina Pütt-sepp välja kirja, mis oli saadetud ühele naisele, kelle luurajast mees lahingus langes. Kirjas teatas luuraja sõber kurva uudise ning lisas ümbrikusse lahinguväljalt nopitud lilleõie, mis jääks naisele meenutama tema meest. Õit koos kirjaga saab näitusel näha.

Kompaktne ja kihiline

Liina Püttsepp rääkis, et näitust koostama asudes ei osanud ta isegi arvata, et see nii suureks paisub.

«Näitus täienes järjest kildude kaupa, ideid tuli üha juurde. Selles mõttes oli see minu jaoks nagu lumepalliprojekt,» märkis kuraator. Ta lisas, et pole välistatud seegi, et väljapanekut täiendatakse edaspidi veelgi.

Näitus avati rahvusarhiivis koos uue hoone Noora avamisega ning seda võivad tasuta uudistada kõik soovijad, sõltumata sellest, kas arhiivis uurimistööga tegeletakse või mitte. Püttsepp märkis, et senine tagasiside on olnud väga positiivne ning inimestele on meeldinud just see, et ühest küljest on näitus kompaktne ja teisalt äärmiselt mitmekihiline.

«Öeldud on ka seda, et kui ERMis on nii palju ruumi ja asju, siis siin on väljapanek hoomatavam, sest näituse pind üsna inimmõõtmeline, jõuad selle rahulikult läbi käia. Samas võid keskenduda just sellele, mis eriti huvi pakub – olgu selleks siis Vabadussõda, inimeste lood või tollest ajastust kõnelevad filmikaadrid kinonurgas,» kõneles Liina Püttsepp.