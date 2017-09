Sinu surmast kuuldes tuigatas ma ei tea miks esimesena pähe Henrik Visnapuu Siuru harjal 1918. aastal ilmunud luulekogu «Jumalaga, Ene!» pealkiri. Muidugi ei saanud see viidata maise ja jumaliku armastuse kokkupõrkele, millest romantilis-sümbolistlikus võtmes laulis noor Visnapuu. Kuigi olime sinuga kunagi arutanud ja mäletatavasti vaielnudki, kummal neist armastustest on rohkem õigust ja suurust. Aga seda teadsin küll, et ka sina oled uurinud Visnapuu loomingut ja kirjutanudki sellest. Nii et päris kontekstivaba selline hüvastijätt pole.

Oh, Ene! Kui ma 1977. aastal kirjandusmuuseumisse maandusin, olid sina juba autoriteetne kirjandusuurija ja -kriitik. Mina sinu varjus, õpilane ja kolleeg. Aga kohe ilmutasid end ka selgelt äratuntava ainuomase käekirjaga luuletajana. «Selle talve laused» (1978) andsid märgi, mis tulemas on – aeg inimeses, inimene ajas, ajajäljed, ajaarmid, minaruum, kompromissitu kriitiline enesekaemus, tõetung, olemispinge ja -valu.

Luulekogude pealkirjadki kõnelevad vanatestamentlikust raskusjõust: «Igiliikuja» (1985), «Tulek on su saatus» (1987), «Elujoonis» (1989), «Hüüdja hääl» (1993), «Pidevus neelab üht nuga» (1997) jt. Valikkogu «Uroboros» (2004) puhul kirjutasin, et sa ei anna armu ei endale ega ka lugejale, et sind ei rahuldanud asjade ja sündmuste aktuaalne tähendus, inimeste väline (näiline) käitumisjoon, sa tahtsid jõuda olemuse juurde. Metafüüsiline piin – seda, jah, võisid tunda sinu luule, aga ka pärastise proosa lugejad. Mitte piina enda pärast, vaid Tõe ilmu(ta)mise janus, kõiksuslikus nimeotsingus.

Ja siis, kui sa olid juba luuletajana oma koha sisse võtnud, algas sinu triumfaalne teekond prosaistina. Romaan «Matsi põhi» (1983) mõjus, nagu seisaksid sa Eesti ja eestlaste saatuse kuristike kohal ning jälgiksid varjutatud irooniaga seda, kuidas sõja- ja sõjajärgsete aastate paines mõranesid identiteedid, kasvasid umbsõlmed pere- ja põlvkondade vahel, sugenes umbusk, reetmine ja vaen. Sinu moraal oli ja on: nii iga üksiku meist kui ka kogu rahva mälu puhastamine teesklustest, enesevaledest ja vabandustest juhatab meid lootusele püsima jääda õige nime all. Üks teise järel, romaanid «Kuju keset väljakut» (1983), «Korter» (1994), «Nime vaev» (1994) ja lühiproosakogumik «Surma sünnipäev» (1996) olid osutused sellele, et kõik silmakirjalik vajub ükskord kokku iseenda raskuse all.

Sinu proosaloomingu kulminatsiooniks sai romaan «Ahasveeruse uni» (2001). Kunagi, 1990. aastal oli kirjanik ja kriitik Astrid Reinla küsinud ühe sinu teose arvustust lõpetades: «Millal tuleb kord Mihkelsoni aeg?» See aeg tuligi selle sajandi algul. Kui olin «Ahasveeruse une» võtnud saja eesti kirjandusteose antoloogiasse (2011), siis sa helistasid mulle. Mina ja me kõik teadsime su ülimalt kriitilist vaimu ja õieti kartsin seda, mis sul on öelda neile, kes sinu loomingust kirjutasid, kas nad on seda mõistnud või rappa läinud. Ja milline õnnis tunne mind valdas, kui sa terve tunni jagu jagasid telefonis rahulolu selle üle, mida ma olin sinust ja «Ahasveeruse unest» kokku kirjutanud.

Ühte teisegi antoloogiasse pidasin enesestmõistetavaks sind kaasata. Sinu viimasest luulekogust «Torn» (2010) võtsin luuletuse «Lühis», mille viimaseid ridu sulle, Ene, jumalagajätuks võtangi nüüd tsiteerida: «Miks meile on antud siis sõna või silp mis / mõtestab südamevalu ja hoole kordab / end kümneid tuhandeid aastaid kui olen / vaid tikk mis on süüdatud põlema ja kustun / enne kui avaneb tähendus / Või on küsimus eksperimendis mis footoneid eraldas / Algainesse tekkis puuduoleku lühis / Jumal mängib meiega Me alles otsime nime / ja enese nägu.»

Veel kord, jumalaga, Ene!

Rein Veidemann