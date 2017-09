Surmasuust aastaga maailmameistriks

Hollandi jalgrattur Annemiek van Vleuten juhtis naiste grupisõitu, aga viimasel suurel laskumisel 10 kilomeetrit enne finišit väljus ratas libedal rajal kontrolli alt ning 33-aastane hollandlanna paiskus ülepeakaela tee äärde betoonrenni. Videojäädvustus õnnetusest on üdini õõvastav: van Vleuten jääb ebaloomulikus asendis liikumatult lebama.

«Olukord paistis olevat väga halb. Kartsin, et ta on surnud,» meenutas van Vleuteni kukkumise tõttu olümpiavõitjaks tulnud teine hollandlanna Anna van der Breggen mõtteid, mis tal peast läbi käisid, kui ta võistlusrajal kukkunud võistkonnakaaslasest möödus.

Õnnetus oli siiski õnnelik: van Vleuten pääses tugevate põrutuste ning kolme murdunud selgroolüliga. Kõigest kaks nädalat pärast Rios juhtunut istus van Vleuten taas ratta selga ja asus valmistuma uueks hooajaks. Nähtud vaev on end vägevalt ära tasunud. Käimasoleval hooajal võitis hollandlanna naiste Giro dʼItalial kaks etappi, punkti- ja mägede kuninganna arvestuse ning oli kokkuvõttes kolmas, lisaks kolm esikohta mainekatel ühepäevasõitudel, Hollandi velotuuri võit ja kodune meistritiitel.

Ning teisipäeval lisandus eraldistardi MM-tiitel. «Üllatan käimasoleval hooajal iseennastki. Ma ei arvanud, et suudan eraldistardis maailmameistriks tulla, aga tänavu hakkasin endasse uskuma ja võitsingi. Imeline lugu!» rõkkas van Vleuten.

21,1 km pikkusel distantsil edestas van Vleuten hõbemedali võitnud van der Breggenit 12 sekundiga. «Sportlaseks olemine tähendab tõuse ja mõõnu... ning just mõõnad muudavad tipphetked veelgi ilusamaks. Arvestades Rio de Janeiros juhtunut on see MM-kuld minu jaoks eriti ilus ja muudab kogu loo täiesti eriliseks.»

Saatus ei hellitanud van Vleutenit ka Norras Bergenis toimunud võistlusel – tema rajal olles hakkas sadama vihma, mis sundis laskumistel hoogu maha võtma. «Pidin olema väga ettevaatlik ja kindlasti läks seetõttu aega kaotsi. Aga lõpuks oli oluline finiši eel kõik minus peitunud jõuvarud rajale jätta.»

Et püüda taas olümpiakulda, millest ta Rios nii dramaatiliselt ilma jäi, tuleb 8. oktoobril 35-aastaseks saaval van Vleutenil oodata kolm aastat, aga kindlasti ei saa tema võimalusi Tokyos tühiseks pidada. Näiteks mullu Rio de Janeiros võitis naiste eraldistardi päev pärast olümpiavõitu 42. sünnipäeva tähistanud ameeriklanna Kristin Armstrong.

LISALUGU

Holland võitis ka meeste kulla

Hollandi jalgrattakoondisele on senine maanteesõidu MM kulgenud väga edukalt, sest teisipäevasele Annemiek van Vleuteni kuldmedalile lisandus eile Tom Dumoulini oma meeste 31,1 km pikkuses eraldistardis.

Hollandlase esikoht oli kindel. Võiduaeg 44.41,00 edestas hõbemedali võitnud Primoz Roglici (Sloveenia) tulemust koguni 57,79 sekundiga. Pronksmedali võitis tänavu Tour de France’i ja Vuelta üldvõidu võtnud Chris Froome (Suurbritannia), kes kaotas võitjale 1.21,25.

Naiste grupisõit (152,8 km) on Bergenis kavas laupäeval ja meeste oma (267,5) pühapäeval.

INFOKAST

Annemiek van Vleuten

Sündinud 8. oktoobril 1982.

Hollandi ja Orica-AISi klubi maanteejalgrattur.

2011. aasta naiste MK-sarja üldvõitja.

9 võitu kõrge kategooriaga ühepäevasõitudel.

4 võitu kõrge kategooriaga velotuuridel.

MM-kuld eraldistardis 2017.