Kantri hotell paneb uksed kinni

Aadressil Riia 215 asuv krunt koos hotellihoonega pandi müüki möödunud aasta lõpus, kui selle hind kinnisvaraportaalis kv.ee oli 680 000 eurot. Kaheksa kuud kestnud müük lõppes tänavu augustis, kui krundi uueks omanikuks sai Mindreks Grupp.

Hotelli senise omaniku Jüri Järviste sõnul oli müügi peamine põhjus tema passis olev arv. «Mitte et jõud ei käiks enam üle, aga viimase tööpäeva ja kirstu vahel peaks mõni vaba päev ka olema,» sõnas 1944. aastal sündinud Järviste ega soovinud täpsustada, millal ta konkreetsemalt loobumismõtteid mõlgutama hakkas.

Läks hästi

«Sellel pole enam mingit tähtsust, aga nii see elu on. Muidugi on mul kahju, aga kui sa oled 24 aastat selle asjaga tegelenud, siis ükskord aitab,» lausus Järviste.

Ta väitis, et hotellil läks viimasel ajal hästi ning isegi Lõunakeskuses kevadel avatud hotell Sophia mõjus Kantrile pigem soodsalt.

«Kindlasti see mõjutas meid, aga nii üllatav kui see ka ei tundu, siis positiivses võtmes. Meie täitumus suurenes alates aprillist,» kinnitas Järviste. Veebilehe andmetel on hotellil 27 kahekohalist numbrituba, mille hinnad algavad 35 eurost.

Hotelli praegune administraator Priit Järviste rääkis Tartu Postimehele, et tube saab hotellis üürida veel 20. oktoobrini ning pärast seda läheb hotell kinni. «Mingiks ajaks sulgeme kindlasti,» täpsustas ta.

Mis saab pärast seda hotelli töötajatest ning kui palju neid üldse on, Priit Järviste vastustest ei selgunud. «Mina ei saa seda kommenteerida ... Ma tõesti ei tea,» ütles ta.

Maja renoveeritakse

Väga pika jutuga polnud ka hotelli uus omanik. OÜ Mindreks Grupp juhatuse liige Indrek Mutso ütles, et ta ei soovi veel oma ideid avalikustada.

«Meil on renoveerimisplaanid, aga kas pärast jätkame hotellina või mitte, ma praegu ei kommenteeriks,» lausus Mutso. Ta ei tahtnud ka prognoosida, kui pikaks võib kujuneda renoveerimisaeg.

«Eks see sõltub. Kõik on veel nii värske. Praegu on projekteerimisfaas. Me ei tea veel täpselt kogu renoveerimise mahtu, aga kui see on selge, siis oskame ka ajagraafiku paika panna,» rääkis Mutso. «Praegu on selle kohta natukene vara midagi öelda. Seda võin kinnitada, et projekteerimine on algamas ja hoone renoveeritakse,» täpsustas ta.

Arhitekt Hudo Roodemäe projekti järgi ehitatud ja 1994. aastal valminud hotell Kantri oli üks esimesi Eesti taasiseseisvumise järel avatud suuremaid majutusasutusi Tartumaal. Ehitisregistri andmetel on majas pinda 2460,8 ruutmeetrit.