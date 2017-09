Keskerakond viskas oma ridadest välja kolm «ohvitseri»

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised lähenevad ja Tartumaal Peipsi-äärses kandis on elu tormisemaks läinud. «Vastab tõele, Tartumaal visati erakonnale vastutöötamise pärast välja kolm inimest,» kinnitas Keskerakonna Tartumaa piirkonna juht Peeter Ernits. «Nad kõik on tulevasest Peipsiääre vallast.»

Esmaspäeva õhtul heideti erakonnast välja praeguse Peip­siääre vallavanem ja Kallaste linnapea Aleksandr Širokov, augustini Peipsiääre valla arendusjuhina töötanud ja nüüdseks Tallinna kolinud Svetlana Amelina ning Vara vallavolikogu liige Haibula Zirkilov.

Kohalikud juhid

«Need olid meie ohvitserid, kohalikud juhid,» rääkis Peeter Ernits. «Kõige tähtsam neist on Aleksandr Širokov, kes oli meil Peipsiääre valla osakonna juht.» Svetlana Amelina oli Kallaste osakonna ja Haibula Zirkilov Vara osakonna esimees.

Svetlana Amelina oli Keskerakonna liige ligi kolm ja pool aastat. / Erakogu

Erakonnale vastutöötamine tähendas, et nimetatud inimesed kandideerivad valimistel valimisliidu Uus Vald nimekirjas. «Algul ajas Širokov juttu, et Peipsiääre vallas on eriolukord, Keskerakond ei saavat seal oma nimekirjaga välja tulla ja ta tegi oma valimisliidu,» rääkis Peeter Ernits.

Ta lisas, et see pole õige, Keskerakonnal on seal palju toetajaid, venekeelseid inimesi. «Olen sealt tänavu võtnud kümnete kaupa uusi liikmeid,» ütles ta.

Haibula Zirkilov kuulus Keskerakonda kolm aastat. / Sille Annuk

Kui Keskerakond seal oma nimekirjaga välja tuli, hakkasid need kolm Ernitsa sõnul erakonna nimekirjast inimesi ära meelitama. «Meie oma ohvitserid läksid meie vastu,» nentis ta. «Lahingus lähevad sellised inimesed seina äärde. Valimised on tsiviliseeritud asi ja nad visati erakonnast välja. Selline on erakonna juhatuse otsus.»

Oleks siis olnud asi valimisliidus, ütles esimese hooga Aleksandr Širokov ja lisas, et valimisliidus Uus Vald kandideerib vähemalt kümmekond Keskerakonna liiget, kelle puhul väljaheitmise küsimust ei tekkinud.

Milles oli siis põhjus? «Mina olen põhjus,» teatas Širokov. «Olen Ernitsale suur rivaal. Eelmistel riigikogu valimistel sain temast palju rohkem hääli ja nüüd kardab, et järgmistel riigikogu valimistel võtan hääled temalt ära.»

Ka Haibula Zirkilov on sama meelt. «Ernits vast kardab, et Širokov võtab tema hääled ära,» ütles ta.

«Peeter Ernitsa isiklikud ambitsioonid ei lasknud tal erakonna huvisid ja mainet kaitsta – oli ju vaja lahti saada oma peamisest rivaalist nii erakonnas kui ka tulevastel riigikogu valimistel, ülejäänud kaks inimest läksid kaasavaraks,» nentis Svetlana Amelina. «Ta küll saavutas oma eesmärgi, aga millise hinnaga? Minuga on piirkonna juht valimiste teemal suhelnud vaid veebruaris Kallastel toimunud aastakoosolekul, kus mind sealse osakonna juhiks valiti. Pärast seda saabus sel teemal vaikus.»

«See on nii absurdne jutt, mille peale ei oska midagi tarka öelda,» ütles Peeter Ernits. «Tegu on erakonna volikogu ja juhatuse otsustega. Peaminister Ratas on selgelt öelnud, et need otsused on kõigile, ka Širokovile täitmiseks.»