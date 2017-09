Reformierakonnale koidab Tartus taas supertulemus

Kantar Emori tehtud küsitluse tulemuste kohaselt on oravaparteil Tartu valijate hulgas toetajaid 41,3 protsenti, teisel kohal olevate sotside poolt hääletaks kohalikel valimistel 19,5 protsenti.

Uuringu järgi pääseksid uude volikogusse ka Keskerakond, EKRE, IRL ja valimisliit Tartu Heaks. Keskerakonna poolt annaks hääle 9,8 protsenti valijaid, EKRE koguks 9,7 protsenti ja valimisliit Tartu Heaks 8,3 protsenti häältest. Viimasena ületaks viie protsendi künnise IRL, kelle toetajaid on 6,8 protsenti.

Valimisliitude Tartu Eest ja Südamega Tartu ning Vasakpartei summaarne toetusprotsent on 4,4.

Kolmandik ei plaani valida

Eelistuse väljaselgitamiseks küsitleti 8.–14. septembril veebiintervjuu vormis 605 tartlast vanuses 16–74 aastat. Neist pea kolmandik ehk 199 andis teada, et ei kavatse valima minna.

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog selgitas, et koos iga erakonna või valimisliidu nimega esitati vastajatele ka nimekirjade esimese üheksa kandidaadi nimed. Küsitletu pidi ütlema, millise isiku poolt ta hääletaks. Isikute toetus liideti kokku nimekirja toetuseks. Nii sai selgeks, et suuremateks häältepüüdjateks osutuvad tõenäoliselt reformierakondlasest praegune linnapea Urmas Klaas ja sotside esinumber Marju Lauristin.

Voog leidis, et Reformierakonna tõusu taga on nende endise põhikonkurendi IRLi nõrgenemine. Sellele viitab kasvõi tõik, et varasemast IRLi liikmest Ene Ergmast loodetakse kujunevat Reformierakonna kandidaatide üks suuremaid häältekogujaid.

Voog rõhutas, et küsitlus näitab IRLi langust võrreldes eelmiste kohalike valimistega 2013. aastal mitte teatud protsentides, vaid kordades. Toona oli IRLi saak 21,1 protsenti häältest.

«Samas, kui me augustis väiksemamahulise uuringuga eelistusi uurisime, oli selle erakonna osakaal veelgi väiksem – alla kahe protsendi –, kuid sel hetkel polnud selge, kes IRLi nimekirja tulevad ja kas nad saavad nimekirja üldse kokku,» oli tema kommentaar.

Võrreldes eelmiste valimistega kaotab selle küsitluse järgi hääli ka Keskerakond. 2013. aastal oli nende toetus 18,4 protsenti. Voog põhjendas, et nende nimekirja ülaosa, vähemalt üheksa esimest, sisaldab võrreldes eelmiste valimistega vähem tuntuid nimesid. Laiemalt tuntud on üksnes esinumber Aadu Must, seevastu kaua aega Keskerakonnas tegev olnud Olev Raju on nimekirjas viimane. «Kohalikel valimistel isik loeb,» lisas Voog.

Ülejäänud suuremad erakonnad ehk Reformierakond, SDE ja EKRE on oma positsioone parandamas. Reformierakond sai nelja aasta eest 28,2 protsenti häältest, sotsid 15,8 ja EKRE 2,7.

2002. aasta kohalikel valimistel kogus Reformierakond eesotsas toonase linnapea Andrus Ansipiga 39,4 protsenti häältest. Et Eesti valimissüsteemis võitja tulemus ka võimendub, jäi mandaatide jagamisel Reformierakonna osaks 46,9 protsenti, mis andis 49-kohalises volikogus 23 kohta.

Võimuliit ühe partneriga

Sellise tulemuse kordamine võimaldaks Reformierakonnal enamuskoalitsioon moodustada ühe ükskõik millise volikokku pääsenud poliitilise jõuga.

Reformierakonna esinumber Urmas Klaas oli eilses kommentaaris tagasihoidlik: «Laseme valijal rääkida, ootame ära valimistulemused. Praegune Tartu koalitsioon on väga hästi töötanud, meil on olnud hea koostöö,» sõnas ta.

Kas tundub võimalik moodustada koalitsioon ka EKREga? «Ei tundu, kompetentne linnajuhtimine peab jätkuma,» vastas Klaas.

«Jeesus Kristus!» oli sotside linnapeakandidaadi Jarno Lauri esimene reaktsioon Reformierakonna toetuse suurusele. «Peab ütlema, et viiendik valijaid on arvamuses meiega sama meelt. See on hea. Kolm nädalat on valimiste eel pikk aeg, et oma seisukohti veel rohkem välja tuua,» jätkas ta.

«Ega ühelegi omavalitsusele ei mõju hästi kellegi ainuvõim,» jätkas Laur. «Usun, et Tartu valija saab sellest üsna hästi aru. Loomulik, et koalitsiooni puhul juhtpartner võtab enamiku viljadest, ju siis on Tartul nelja aasta jooksul hästi läinud. Praeguse valitsuse puhul on ka sotside ja Keskerakonna poolt olnud olulised rõhuasetused.»

Uuringujuht Aivar Voog pakkus omakorda, et Reformierakonna ülitugev seisund tuleneb peamiste konkurentide nõrkusest. Ta lisas, et võib-olla saab Keskerakond valimistulemust parandada end rohkem näidates, IRLi toetuse olulisel määral suurenemist valimisteni jäänud mõne nädala jooksul pidas ta aga vähetõenäoliseks.