Viha naise surma pärast ajas Ferdinandi poksiringi

Kaks aastat tagasi kaotas Ferdinand abikaasa Rebecca, kes suri vähki. Just oma naise surmaga kaasnenud viha on see, mis ässitab 38-aastase eksjalgpalluri võitlusringi. «Poks on midagi, millele saan pärast viimase paari aasta jooksul läbi elatut pühenduda,» ütles Ferdinand ja lisas, et kogetu on tekitanud temas viha ning on vaja kohta, kuhu see suunata.

Ferdinand kasvatab üksikisana kolme last. Tema sõnul toetavad nii Lorenz, Tate kui ka Tia tema karjäärivalikut. «Lapsed manitsesid lihtsalt, et mind ringis nokauti ei löödaks. Pean säilitama austuse, kui ma poksiringi astun, ning andma endast kõik, et seda ei juhtuks.»

Eriti põnevil on isa uue karjäärivaliku üle Ferdinandi pojad, sest mõlemad harrastavad ka ise kontaktsporti. «Nad tegelevad poksi, Tai poksi, jalgpalli ja ragbiga. Võib öelda, et nad on põnevil.»

Kui laiem üldsus ütles Ferdinandi uuest karjäärivalikust kuuldes, et ta on hull, siis tema sõbrad ja perekond on olnud pigem toetavad. Inglane ei salga, et on pärast jalgpallurikarjääri lõpetamist just võistlusolukorras tekkivat adrenaliini taga igatsenud.

«Olen kindel, et tuleb olukordi, kus küsin endalt: kas see on ikka õige asi? Kuid see ongi osa väljakutsest. Ma igatsen pinget, aga ma ei igatse jalgpalli. Ma igatsen adrenaliini, võistlemist, vaimset ja füüsilist sõda,» rääkis Ferdinand.

Ferdinandi eesmärk on võita Suurbritannia meistritiitel, ent selle proovimiseks tuleb tal kõigepealt pälvida profipoksija litsents, mille jaoks tuleb tõestada oma kõlblikkust ringis hakkama saada.