Nelja rajaga tee ei korva iial kiirrongi puudumist

Raudtee kiiremaks ehitamine on kahtlemata vajalik, ent see ei toimu üleöö.

Niikaua, kui Tallinna lennujaam pole veel Tartust 85 minuti kaugusel, püsib nõudlus Tartu lennujaama järele. Me saame tuua lõunaeestlased «kapslist» välja ka varem, kui avame rongi- või lennuühenduse Riiaga. Praegune olukord tõestab veenvalt, et puhtalt kommertsalusel pole seda liini käima lükata õnnestunud, kuigi seda ühendust on Tartule väga vaja.

Raudtee olukord võimaldaks sõiduaega alla kolme tunni, kuid oodata kommerts­alusel vedajat ühel ajal olulisel määral doteeritud ronidega, mis sõidavad riigipiirini, tundub naiivne.

Samal ajal on ekslikult levinud arvamus, nagu ei lubaks Euroopa Liidu reeglid rahvusvahelist liini doteerida. Tege­likult on Euroopa Liidu hangete registris kümneid avaliku reisiteenuse hankeid rahvus­vahelistele rongi- ja lennuliinidele.

Väiksed lennujaamad, kuhu kommertsalusel lendama ei tulda, seda võimalust ju kasutavad. Nimelt võib lennuteenuse määruse (1008/2008) kohaselt põhjendatud vajaduse korral korraldada lennuliini avaliku teenuse hanke.

Määruses on sätestatud täiesti mõistlik piirang: kui linnade vahel puudub sobivate väljumisaegadega rongiühendus sõiduajaga alla kolme tunni. Hangete tulemusel saamegi teada, kas soodsam on doteerida alla kolmetunnise sõiduajaga rongi- või lennuühendust Riiaga.

Avaliku teenuse hanke alusel teenindataval lennuliinil on linnavalitsusel ka palju rohkem sõnaõigust väljumisaegade valimisel. Kommertsalusel toimivale lennuliinile väljumisaegade dikteerimine on paraku suurte lennujaamade privileeg.

Veel üks kummutamist vajav müüt on seotud lennu­transpordi kalli hinnaga. Tehnoloogia areng on pidevalt vähendanud lennutranspordi istekoha omahinda ning toonud selle tavalennufirmade puhul rongi omaga samale tasemele, mis on kümme senti reisijakilomeetri kohta. Ryanairil on see näitaja alla nelja sendi.

Kuna sobivalt väljakuulutatud lennuliini hankel saaks pakkuda ka Riiast Tallinna või Helsingisse lennates vahemaandumist Tartu lennuväljal, tuleb lennuliini hange tõenäoliselt rahaliselt soodsam. Alla kolmetunnise sõiduajaga rongiühendusel Tartust Riiga on samas eelised näiteks Valga elanikel. Hinnanguliselt jäävad mõlemad hanked suurusjärku pool miljonit eurot aastas.

Euroopa Liidu reeglid ei keelaks ka Brüsseli otselendu dotatsiooniga hankida, nagu soovib härra Kaselo (TPM 14.9), ning kindlasti oleks see ahvatlev. Paraku saaksime sama suure dotatsiooni eest Brüsselisse palju hõredama lennugraafiku kui Riiga.

Kas leiame 250 miljonit eurot investeeringuks, et saada 85-minutiline kiirrongiühendus Tallinnaga, ja pool miljonit eurot aastas ühenduse loomiseks Riiaga – see ongi Lõuna-Eesti suletusest välja saamise küsimus.

2015. aastal otsustas valitsuskabinet selleks mitte taotleda raha Euroopa ühendamise rahastust, kuigi see oleks olnud võimalik. Sellekohase kabinetinõupidamise kokkuvõtte avaldamiseks tegi andmekaitse inspektsioon riigikantseleile ettekirjutuse, kuid riigikantselei jättis selle täitmata. Otsuste varjamisel on hind.