Filosoof: emotsioonideta ei suudaks me otsustada, mida hommikul süüa

Septembri algul Tartus aset leidnud rahvusvahelisel konverentsil arutlesid filosoofid koos psühholoogide ning kirjandus- ja keeleteadlastega suure põnevusega selle üle, mis on emotsioonide olemus, mis on neis ratsionaalset, moraalset ja sotsiaalset.

Tartu ülikooli teoreetilise filosoofia teadur Vivian Puusepp ei kahtle selles, et emotsioonid mängivad nii iga inimese isiklikus elus kui ka ühiskonnas olulist osa. «Kuna me inimestena oleme emotsionaalsed olendid, siis puudutab see teema kõiki. Ja kui natukenegi sellest, mida me konverentsil arutasime, jõuab laiema avalikkuseni, siis on see suurepärane,» lausus Vivian Puusepp intervjuuks rõõmuga nõusolekut andes.

Sageli öeldakse, et ära otsusta emotsiooni ajel. Et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse. Ajakirjanikele õpetatakse, et fakt kuulub uudisesse, emotsioon aga kommentaari ning neid ei tohi ühte patta panna.

Mis faktidesse puutub, siis inimestena me alati tõlgendame fakte ja need tõlgendused tekitavad meis emotsioone. Kui ühiskonnas vaadelda konflikte ja lahkarvamusi, siis nende aluseks on tihtipeale ühed ja samad faktid. Inimesed jaotab erinevatesse leeridesse aga see, kuidas nad neid fakte tõlgendavad.

Professor Margit Sutrop rääkiski konverentsil emotsioonide rollist lahkarvamuste puhul. Et kui meil on ühiskonnas mingid väga kuumad teemad, kus me ei suuda kokku leppida, siis me peaksime tegelema emotsioonidega. Kui vastandlikud leerid üksnes esitavad oma argumente, muutuvad emotsioonid aina tugevamaks ja tugevamaks ning konflikt jääb lahenduseta.

Mida siis teha?

Tuleks vaadata lugusid, mis on ühe või teise poole emotsiooni aluseks.

Näiteks palus Margit Sutrop oma ettekandes kujutleda, et mees ja naine istuvad rongis teineteise kõrval ja neil on pikk tee koos sõita. Nad hakkavad omavahel suhtlema. Mees on homofoob ja väga veendunud homoabielude vastane ning kogu see teema tekitab temas tugevaid negatiivseid tundeid.

Naine, kes tema kõrval istub, on lesbi ning just kaotanud oma partneri.

See naine hakkab rääkima ja ta pisarad muudkui voolavad. Ta ütleb, et kui tal olnuks võimalik registreerida abielu oma naispartneriga, siis oleks tal olnud võimalik annetada talle neer ning armastatu oleks elus. Aga riigis, kus ta elab, polnud see võimalik ning seepärast pidi ta partner surema.

Niisugune lugu paneb ehk mehe oma arusaamu muutma ja kaaluma, et homoabielu ei saa olla ainult üks väga hirmus asi.

Niisiis, kui tahta inimestele midagi tõeliselt edasi anda, ei piisa musta ja valge kirjeldamisest, vaid tuleb jutustada lugu?

Sageli on see nii. Kui me leiame, et väga ratsionaalne ja faktidel põhinev argumentatsioon meid mitte kuskile ei vii ning meie vestluspartner ärritub aina rohkem ja rohkem, siis on õigem minna teisele tasandile ja püüda mõista emotsioone, ja seda, kust need pärit võivad olla. Nende aluseks on lood.