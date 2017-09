Liverpooli kriis vihastab pealik Kloppi

Pärast seda, kui Liverpool nüpeldas 27. augustil 4:0 Londoni Arsenali, on vajutud mõõna. Esmalt kaotati Manchester Cityle 0:5, seejärel piirduti koduväljakul 2:2 ja 1:1 viigiga vastavalt Sevilla ja Burnley vastu ning nüüd langeti tagatipuks ühes sarjas ka varakult konkurentsist.

Eesti koondise kapten Ragnar Klavan tegi kaotusmängus Leicesteriga kaasa 90 minutit. Ta sai küll korralikult hakkama, kuid tulemust arvestades polnud rahuloluks kindlasti vähimatki põhjust.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp oli igatahes meeskonna olukorrast rääkides otsekohene. «Mängisime väga head jalgpalli ja pidanuks kohtumise saatuse varakult enda kasuks otsustama. Aga me ei olnud taas piisavalt teravad ja lubasime vastasel kuidagi ellu jääda,» sai esmalt oma koosa ründajate osakond.

Ent seejärel ei jäänud tulemata ka kaitsjate (ehk ka Klavani kord): «Lubasime neil lüüa kaks lihtsat väravat. Esimese puhul ei tõusnud me taas meeskondlikult piisavalt kõrgele. On seda räägitud üks või juba tuhat korda? Lasime jälle sisse nurgalöögi ja audi sisseviske järgse olukorra. See on uskumatu. Nii ei saa jalgpalli mängida! Kui nii jätkame, on meie seis üpris keeruline.»

Liverpooli koidab peagi vigade parandamise võimalus – laupäeval ollakse Inglise liigas taas võõrsil vastamisi Leicesteriga.