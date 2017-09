Sildaru vigastus on tõsine. Kuid olümpialootus elab veel

«Tegemist on tõsise põlvevigastusega. Edasisi kommentaare annavad Eesti Suusaliit või sportlase vanemad,» lausus spordiarst Mihkel Mardna vahetult pärast tulemuste selgumist.

Samasuguse sõnumi edastas esimese hooga ka Sildarude kauaaegne abimees, suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee juht Kalle Palling.

Kelly ema Lilian, kes 15-aastast tütart eile tohtrite juures saatis, jäi samuti pigem ettevaatlikuks. Ent ta lisas ühe olulise detaili: «Saime täpselt teada, mis seisus Kelly põlv on, ja nüüd on meil endil valiku tegemise koht. Kindlasti soovime selleks esmalt pidada aru Tõnisega (Kelly isa – toim) ja kuulata tema arvamust. Kui otsus tehtud, saab ka avalikkus sellest kindlasti esimesel võimalusel teada.»

Küsimusele, kas olümpiamängudel osalemine on veel võimalik, vastas Kelly ema: «Praegu pole mõtet ilmaasjata spekuleerida.»

Kuna Tõnis Sildaru viibib praegu endiselt Uus-Meremaal – kus on Tallinnaga üheksatunnine ajavahe –, ootasid Kelly ja ta ema, kuni perepea maakera kuklapoolel ärkab. Eestis tiksusid siis juba õhtutunnid. «Meile kõigile on praegu ärev aeg, aga peame tegema otsused üheskoos ja rahulikult. Loodan, et ka ajakirjandus ja avalikkus seda mõistavad,» ütles ema.

Õhtul antigi teada, et kannatada on saanud vasaku põlve ristatiside. «Minu jaoks on olulisim täielik paranemine tagamaks pikk sportlaskarjäär. Vigastused on vältimatu osa spordist, nendega tuleb lihtsalt tegeleda ja paratamatult silmitsi seista. Kõikide armsaks saanud partnerite ja fännide toel saame kõiges üle,» sõnas Kelly Sildaru avalduses.

«Täpne pilt selgub alles lähinädalatel, kui oleme saanud spetsialistidega piisavalt nõu pidada, sest ravitaktikaid on mitmeid. Iga variandi puhul on omad plussid ja miinused, mida nüüd tulebki kaaluda,», lisas Palling.

Taastumiseks ja vormi kogumiseks on neli kuud

Pargi- ja rennisõidu startideni Pyeongchangi taliolümpial jääb viis kuud. Ehkki esialgu on Eesti ainukese medalilootuse väljavaateid võimatu ennustada, peab arvesse võtma, et esmalt tuleb Sildarul olümpiakoht lunastada.

Praegu asub ta oma trumpalal pargisõidus kvalifikatsiooni pingerivis 17. ja rennisõidus 15. kohal. Lõuna-Koreas lubatakse kummalgi alal starti 24 naist. Aga kuna enne olümpiat peetakse veel neli MK-etappi, kus jälitajatel avaneb võimalus punktilisa hankida, peaks Sildaru pääsme kindlustamiseks võistlusnõlvale naasma hiljemalt jaanuaris. Kaks viimast MK-etappi peetakse USAs: 10.–12. jaanuaril Snowmassis ja 18.–20. jaanuaril Mammothis. Ehk teisisõnu, püüdmaks noore karjääri esimest olümpiaunistust, on tal aega jalga ravida ja vormi taastada neli kuud.

Sildaru tegi jalale haiget eelmisel nädalal Cardrona laagris rennis üht trikki proovides ja ebaõnnestunult maandudes. «Kohe pärast kukkumist oli valus, aga see läks üle ja pole hiljem tagasi tulnud. Kõndida saan ilma valuta, jalga liigutada samuti. Praegu ma ei tea, mis põlvel viga on,» lausus ta üleeile lennujaamas ajakirjanikele.

FAKTIKAST

