Filmiarvustus «Victoria ja Abdul»: kas vanad naised tõesti armuvad?

«Victoria ja Abdul» viib vaataja 200 aasta tagusesse Briti impeeriumi, kus eaka kuninganna ja noore hindu Abdul Karimi vahel tekib ootamatult säde – väidetavalt tõestisündinud lugu, mis põhineb meespeategelase biograafial. Film pole aga kaugeltki romantiline muinasjutt, mis teeks nukratel ja nurka unustatud tädikestel tuju heaks. Ilusat lõppu, mida olekski ebaloogiline loota, ei tule ka!

See film segab kokku terve hulga päevakajaliselt põletavaid teemasid. Mahakantud vana naise traagika on hea koondnimetaja, piisavalt inimlik ja igaühele mõistetav, et kogu kompotti koos hoida. Traagikaid on loos rohkemgi: võõraviha mujalt tulnute vastu ning terav kultuurikonflikt, milles mõistmise leidmine on kui mitte võimatu, siis igatahes vähetõenäoline. Filmis on ka suure impeeriumi ühtsena hoidmise keerukuse motiiv, mis on samuti tänapäeva üle kantav, ja praegu eriti palju kõneainet pälviv võimuküsimus. Põletav võimuiha laostab inimese moraalselt, olgu ta kuninganna, president või reapoliitik. Esmalt tuleb lõivu maksta avara vaatenurga ja looma mõistusega, seejärel kaob inimlikkus ja jahtub süda. Sellised mustrid korduvad ajaloos sadu ringe ja hämmastav küll – keegi ei õpi teiste vigadest!

81 aastase kuninganna Victoria ellu kuulub ka ootamatuid tundeid. /outnow.ch

Tegu ei ole kerge filmiga ja romantikat ei tasu siit ka otsida. Ajuloputatud filmikonservisööjad, kes tahaks kinost seksi, märulit ja peadpööritavat tempot, võiks sellest targu eemale hoida. Sest naiskarakter pole kuum piff, vaid 81-aastane mutt. Mees pole ka normaalne polt, vaid mingi hindu, pagulane! Ajugümnastikat saavad ka need, kes just sellist võimalust filmikunstist otsivad ja hindavad. Varem mainitud seltskond saab lihtsalt peavalu.

Mis puutub tegevusliini, siis seda sama hästi kui pole. Lugu kulgeb aeglases tempos, kuid tundlikes dialoogides mööda etteaimatavaid radu. Oleks samas loos kahe armunu sugu vastupidi, ei kergitaks keegi kulmugi. Võimu ja raha omavasse vanahärrasse noored kaunitarid ikka armuvad, kah asi, kuid vastupidi on juba midagi erakordset. Vähemalt selles loos pole noormees alatu avantürist, vaid kiindubki südamepõhjani oma kuningannasse ega suuda temast isegi pärast surma lahti lasta. Kroonitud pead tunduvad eemalseisvate alamate silmis midagi pooleldi jumalikku, kõrge võimukandja idealiseerimise tung on paljudes senini alles. Mis sellest, et mitte keegi täpselt ei tea ega kujuta ette, milliseid veidraid ja protokollitäpseid kombetalitusi kroonikandja ise oma lossisaalides iga päev läbi elab. Kuninganna vajab värskust ja inimlikkust valelike lipitsejate ritta, kes tegelikult teda vihkavad.

Filmi edu võtmeks on uskumatu ümberkehastumisvõimega Judi Dench. See on tal juba teine ülesastumine kuninganna Victoria rollis, nii et pole üllatav, et kõik õnnestus nõnda veenvalt ja nüansirikkalt. Elulise karakteri loob ka noor India päritolu Ali Fazal, kelle tegelaskuju äratab sümpaatiat, hoolimata närvesöövast edevusest ja lihtsameelsusest. Võluvalt vastiku tegelase toob mängu Eddue Izzard Walesi printsina. Vihast värisev ja silmi pööritav isekas troonipärija, kes ei suuda ema surma ära oodata… iga ema õudusunenäo-poeg, pole kahtlust! Kuid ega tühja koha pealt ei omanda lapsed õõvastavalt kalki tundemaailma – eeskuju on paraku parim õpetaja. Võimukoridoride kõleduse ja ebainimlikkuse annab film suurepäraselt edasi. Samad seosed kehtivad senini, mis sellest, et tänast päeva eraldab sellest ajaloolisest loost 200 aastat.

Kõigi arvates sobimatu paar, peale asjaosaliste endi. / outnow.ch

«Victoria ja Abdul»

Biograafial põhinev ajalooline draama

Lavastaja Stephen Frears

Lee Halli stsenaarium põhineb Shrabani Basu raamatul.

Osatäitjad: Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Olivia Williams jpt.

Pikkus 1 tund 48 minutit