Saksamaa on valimiste eel küberohtudest teadlik

Samas arvab USA-Saksamaa Marshall Fundi direktor Jörg Forbig, et midagi USA presidendivalimiste puhul korraldatud skandaali laadset on Saksamaal raske toime panna. Põhjus selleks on lihtne: Liidupäeva-sisene kirjavahetus on sedavõrd ametlik ja reserveeritud, et sealt suurt skandaali üles kerida oleks keeruline.

Keeruline, aga mitte võimatu. Avalikkusel on võimatu aimata, kas kaks aastat tagasi rünnaku ohvriks langenud saadikute kirjavahetuses võis olla materjale, mis võiks valimistulemused pea peale pöörata.

Seda enam, et Fancy Bear on vähemalt kaks korda võõrriikide valimistesse juba tõenäoliselt sekkunud. Esmalt USA presidendivalimistel, mil avalikustati Demokraatliku Partei kirjavahetus, kust selgus partei juhatuse skeemitamine, et takistada Hillary Clintoni demokraadist rivaali Bernie Sandersi kampaaniat.

Teise sekkumise ohver oli Prantsusmaa. Nimelt avaldati valimisnädala reede õhtul praeguse presidendi Emmanuel Macroni kampaania peakorterist pärinevad andmed, mille hulgas olid elektronkirjad, arved ja detailid eelarve kohta. Kuna Prantsusmaal oli keelatud valimiseelsel nädalavahetusel kandidaatidel avalikult esineda ja kampaaniat teha, jättis see Macroni taustajõududele mõned minutid, et saata ajakirjandusele välja teade andmelekke kohta.

Kardetakse, et viimasel minutil võib andmete lekitamine ähvardada ka kaks aastat tagasi rünnaku ohvriks langenud Saksamaa poliitikuid, kelle hulgas on neljandat ametiaega jahtiv Merkel.

Kui Bundestag Hacki tulemusena saadud informatsiooni avalikustamist on pea võimatu ennustada, varitseb valimisi ka teine küberoht, mille vastu iga hinna eest võidelda üritatakse.

Küllaltki konservatiivsed sakslased on alati eelistanud paberil hääletamist. Seetõttu ei peeta võimalust e-valimisi korraldada lähitulevikus kuigi reaalseks. Sellest hoolimata on digitaalsetel lahendustel valimistel kaalukas roll.

Nimelt kasutatakse valimistulemuste kiireks kalkuleerimiseks ja edastamiseks selleks loodud tarkvara. Kuigi Saksamaa siseministeerium ja ka küberekspert Heumann kinnitasid, et võimalike ohtude kõrvaldamise nimel nähakse vaeva, on teada, et küberrünnakud võivad tarkvara haavata.

Euroopa suurim häkkereid ühendav kogukond Chaos Computer Club (CCC) uuris kasutatavat PC-Wahl tarkvara, avastas seal mitu ohtlikku turvaauku ning luges üles võimalikud rünnakustsenaariumid. Nagu CCC oma kodulehel ka kinnitas, oli nende uurimuse eesmärk võimalike ohtude avastamine ning võimudele nende kohustuste meeldetuletamine.

CCC tõi probleemid avalikkuse ette üle-eelmisel nädalal ja on veendunud, et see aitab märkimisväärselt kaasa valimiste turvalisemaks muutmisele, sest valimiste korralduse eest vastutavad inimesed ja ka rahvas on tänu nende tööle probleemidest teadlikumad.

Selle nädala alguses pakkus CCC avalikult ka niinimetatud esmaabi ja nõu, kuidas avastatud turvaauke lappida.

Kuna kõik sedelid täidetakse käsitsi, siis vähendab see ohtu, et küberrünnakuga on võimalik häältega manipuleerida – kahtluse korral saab sedelid üle lugeda. Siiski võib rünnakul tulemuste arvutamiseks kasutatavale tarkvarale olla teistsugune mõju.

Kui peaks avastatama katse häältega manipuleerida, tähendaks see sisepoliitilist kriisi, mis lubaks võimul olevate suurte erakondade vastastel seada küsimuse alla pühapäevaste valimistulemuste legitiimsuse, varasemate valimiste tulemused ja koguni demokraatlikud protsessid kogu riigis.