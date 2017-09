Zapadi vaiksed värvilised külad

83-aastane Anton on võõraid nähes esialgu umbusklik, kuid kuuldes, et oleme Eestist, läheb ta nägu naerule. «Oo, eestlased! Te olete ju naabrid,» ütleb mees rõõmsalt ja kutsub meid aeda. Anton on oma eluga rahul: «Pensioni saan veidi üle kahe miljoni, äraelamiseks sellest piisab, kui just joodik ei ole.» Mees täpsustab, et uues rahas on tema pension 390 rubla (177 eurot – toim). «Teie, eestlaste jaoks ei ole see summa ilmselt suur. Valgevenes pole kunagi väga palju raha olnud, elame tagasihoidlikult, aga saame hakkama. Batja sõidab küll kogu aeg välismaal ringi, tavaline inimene ei saa seda endale lubada. Aga las ta sõidab, ega mul kahju ole.» Batjaks kutsuvad valgevenelased president Aljaksandr Lukašenkat. / Sander Ilvest

Valgevenes on igas vähegi suuremas asulas Suurele Isamaasõjale pühendatud monument. Sageli tähendab see postamendi otsa paigutatud sõjaaegset tanki T-34, millest Valgevenes ei paista puudust olevat. Selliseid tankimonumente jäi ühepäevasel ringsõidul Minski lähistel silma viis, pildil olev asub Marina Horkas. / Sander Ilvest

Valgevene külad on täis eriilmelisi maju värvikombinatsioonides, mida Eestis ei kohta. Palju hakkab silma siniseid või vähemalt siniste aknaraamidega hooneid. Aknaraamide siniseks värvimise komme tuleb arvamusest, et putukad vihkavad sinist ning seda värvi aknaraamid hoiavad kärbsed ja sääsed toast eemal. / Sander Ilvest

Valgevene on lage maa ja kõikjal laiuvad hiigelsuured põllud. / Sander Ilvest

Eestis üha haruldasemaks muutuvat hobuvankrit võib Valgevene külades tihti kohata. Hobused on autodega harjunud ja sammuvad stoiliselt maanteeserva pidi, vankritel on enamasti all rehvidega rattad. / Sander Ilvest

Korvpalliväljak on rohtu kasvanud ja üks jalgpallivärav viltu vajunud. On selge, et sellel staadionil ei ole keegi enam ammu sporti teinud. Noored on läinud linnadesse paremat elu otsima. / Sander Ilvest