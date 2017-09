Veteranratas veereb oma kahekümnendat maratoni

Sakalas ajakirjanikuametit pidavale Aotähele on rattasõidust kujunenud elustiil. 1980ndate keskpaiku käis ta mõnda aega ka Virgo Usina juures trennis ning kuigi tippmeest temast ei sirgunud, on rattasõit jäänud tema suureks armastuseks siiamaani. Ta sõidab Tartu-lähedastel teedel aasta ringi, hoolimata sellest, kas väljas paugub 30-kraadine pakane või lõõskab 30-kraadine leitsak.

Saksa kvaliteet

Kakskümmend kolm aastat tagasi, 1994. aasta 12. juulil seadis Aivar Aotäht sammud ühte Tartu rattapoodi, et hankida endale uus sõiduriist. Juba varem oli tema pilk jäänud pidama Saksamaa firma Kynast sinisel jalgrattal, mida katsid justkui suitsutatud triibud.

Kuigi ratas maksis 4000 krooni kanti, mis oli tollal vägagi märkimisväärne summa, tegi Aotäht ostu ära. Ning tagantjärele targana võib öelda, et ratas on väärinud iga talle kulutatud senti ja rohkemgi veel: see teenib Aotähte truult tänapäevani ning selle riistaga on ta läbi sõitnud kõik senised Tartu rattamaratoni pikad distantsid.

Ükskord leidsin metsa alt ühe seene, panin selle tasku ja võtsin koju kaasa, muheles Aivar Aotäht.

Mõistagi kehtib ka sakslaste Kynasti puhul tõdemus, et kõik, mis liigub, see ka kulub, ning nii on nende aastate jooksul tulnud välja vahetada või ka juurde lisada üksjagu juppe. «Raam, rummud, laagrid, juhtraud, porilauad, pakiraam, käiguvahetus- ja pidurihoovad ning mõni helkur on endiselt originaalid. Ehk midagi veel,» loetles Aotäht.

Lisaks põhjalikule hooldusele, mida rattale teeb regulaarselt kunagine Nõukogude Liidu ja Eesti koondise mehaanik Kalle Kirsiaed, on Kynasti pikaealisuse taga kindlasti ka asjaolu, et Aotäht peab end pigem ettevaatlikuks ratturiks, kellele on kõige olulisem maraton elusalt ja tervelt läbi sõita, mitte võidelda teiste sõitjatega selle nimel, et olla lõpuprotokollis mõnikümmend kohta eespool.

«Kui stardis kihutama hakatakse, siis lasen kõik soovijad rahulikult mööda, mis ma ikka võimlen,» sõnastas maratonihunt oma sõidufilosoofia.

Nii on tal seni õnnestunud vältida ka kukkumisi, kuigi nende tunnistajaks – nii enda ees, taga kui ka kõrval – on ta olnud küll. Väiksemaid äpardusi on nende aastate jooksul ikka ette tulnud, näiteks läks mõne aasta eest katki tagumise käiguvahetaja tross.

Hoolduspunktis seati see siiski niivõrd korda, et raja andis läbi sõita. Käike sai vahetada siiski vaid esimesel hammasrattal, mistõttu aeglaselt vändata ei saanud, ning kui hoog oli tarvis maha võtta, tuli jalgratast lihtsalt käe kõrval lükata.

Teise juhtumina meenus Aotähele episood rattamaratonide algusaastaist, kui enne finišit purunes üks originaalsadula kahest vedrust. Nii tuli viimased kilomeetrid sõita püstiasendis, et vedru tagumikku ära ei veristaks. «Aga jah, püüan sõites kogu aeg ette vaadata ning laskumistel jälgin, et oleks eessõitjaga vahe sees, et jõuaks vajaduse korral reageerida, päris tuules ei kihuta. Eessõitja tuulevarju hoian vaid ilusatel sirgetel lõikudel, mujal pole mõtet riskida,» arutles rattamees.