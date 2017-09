Kõlvart nopib sportlastega Põhja-Koreas medaleid

«Praegu on meil juba kolm pronksmedalit olemas, kuigi Koreast on hästi raske midagi saada,» rõõmustas eile Eesti Taekwondo Liidu peasekretär Ilona Tsvetkova-Uzlova, et Pyongyangis toimuvatel taekwondo maailmameistrivõistlustel on läinud hästi.

Tema kinnitusel on ligi nädal aega Põhja-Koreas olnud Eesti sportlaste delegatsioon väike – seitse sportlast koos peatreener Mihhail Kõlvartiga, kes on ühtlasi Tallinna abilinnapea ja alaliidu president.

Seni on nende saavutusi Põhja-Koreas aktiivselt kajastanud vaid Vene propagandakanal Sputnik.

Tsvetkova-Uzlova teatel on Olga Borissenko kaela saanud kaks medalit: kompleksharjutuste eest ning sparringus. Ühe medali on pälvinud Vladislav Žarov. Tõsi, kontakti Põhja-Koreas viibiva Eesti meeskonnaga on tema sõnul keeruline saada, niisamuti nagu infot tulemuste koha. Liidu peasekretär ei tea sedagi, kui palju sportlasi suurvõistlustel üldse osaleb. «Ootame, kui nad laupäeval tagasi jõuavad, siis nad ise räägivad, kuidas neil seal oli.»

Reuters vahendas Põhja-Korea uudisteagentuuri KCNA videot, kus väidetakse, et kohal on delegatsioonid 69 riigist.

Põhja-Korea võistluste korraldusest räägib Tsvetkova-Uzlova ülivõrdes. «Kui Põhja-Koreas toimuvad nii suured võistlused nagu maailmameistrivõistlused, siis loomulikult toimub kõik riigi tasemel, mitte nii, et üks liit kutsub. Kõik toimub riigi tasemel, nad saadavad meile kutsed, vormistavad viisad natukene lihtsamalt ja aitavad dokumentidega,» rääkis ta.

Nii Eesti sportlased kui ka Kõlvart ise on varem Põhja-Koreas käinud. «Neil on väga head tingimused – suured ilusad saalid, hotellis on kõik vajalik külalistele olemas. Nad näitavad ka, mis neil on, teevad ekskursioone,» kirjeldas Tsvetkova-Uzlova. «See on nagu suur pidu!» lisas peasekretär.

Taekwondo's on tegelikult n-ö kaks koolkonda. Põhja-Koreas korraldab võistlusi International Taekwondo Federation (ITF). Lõuna-Koreas paikneb aga laiemalt tunnustatud World Taekwondo (WT), mis on ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige.

WT korraldas oma maailmameistrivõistlused tänavu suvel. Seal osales üks Eesti sportlane. «Kahjuks tuli ta tagasi medalita,» ütles Tsvetkova-Uzlova.

Kas Eesti võistkond kaalus Põhja-Koreasse minemata jätmist, pärast seda kui režiim septembri algul võimsa vesinikupommi lõhkas?

«Me vaatasime, mis maailmas toimub, ja otsustasime, et ikka lendame. Taekwondo on sündinud Koreas ja kõik, kes tegelevad sellega, unistavad ise kohale tulla. See on suur unistus, aga sport ei ole ka poliitika ja siis on kõik lihtsam,» lisas liidu peasekretär.

Kõlvart käis Põhja-Koreas 2009. aastal rahvusvahelisel võitluskunstide komitee konverentsil ning ütles pärast reisi Eesti Ekspressile, et oleks tahtnud sealt põgeneda.

«Ma olin seal nädal aega, esimesed kolm päeva oli väga huvitav, aga edasi tekkis juba … (pikk paus) … mitte kõige parem tunne ja tekkis soov kiiremas korras ära sõita,» rääkis Kõlvart.

Ka 2016. aastal oli Kõlvart Põhja-Koreas tagasi ning rääkis LP-le, et pilt oli teine olnud. «Kui mullu käisin, oli näha märke ettevõtlusest – erinevad taksod ja kauplused hakkasid silma,» sõnas ta.

Kõlvart ise jäi Postimehele kättesaamatuks. Linnavalitsusest öeldi, et ta on puhkusel.