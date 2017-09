Pyeongchangi olümpiale sõidab väikseim Eesti koondis pärast 2002. aastat

Suurima sportlasdelegatsiooni läkitas Eesti 2010. aastal Vancouverisse, kui startis 30 sportlast, kellest 14 olid murdmaa- ja üheksa laskesuusatajad. Pyeongchangis jääb mõlema ala esindatus toonasele kõvasti alla. Eesti sportlaste olümpiale pürgimine näeb spordialade kaupa loetledes välja niimoodi.

Murdmaasuusatamine. Kui nimekiri läheks lukku nüüd ja praegu, esindaks Eestit olümpiamängudel viis suusatajat: kolm meest ja kaks naist. Eesti Olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul loodetakse ja soovitakse kergitada meeste kvoot viiele. «Sel juhul saaksime arvestada nii paarissprindi kui ka teatesõiduga. Kui teenime vähem kui viis olümpiakohta, siis emb-kumb võistlus kannataks,» sõnab Raju.

Kvoodi kergitamiseks peab paranema Eesti meessuusatajate FIS-punkt, mille tarbeks ei tule ilmtingimata palju kiiremini suusatada, vaid peaks piisama ka võistluste targalt valimisest. Naissuusatajate kaks stardikohta ilmselt ei muutu. Olümpiakohtade arv: 5–7.

Laskesuusatamine. Meestel on olemas viis, naistel ei ainsatki olümpiakohta. Enamik olümpiakohti jaotati hooaja 2016/17 MK-sarja rahvuste karika arvestuse põhjal. Viie olümpiakoha pälvimiseks tuli jõuda 20 parema riigi sekka, millega MK-sarja 19. kohaga lõpetanud Eesti mehed hakkama said. Eesti naised jäid aga 23ndaks ega teeninud ainsatki olümpiakohta. Kuni kaks pääset võivad naised siiski lunastada, kui 22. jaanuaril mahutakse seni mitte ühtegi olümpiakohta teeninud riikide sportlaste seas IBU kvalifikatsioonipunktide edetabelis kuue parema sekka. Olümpiakohtade arv: 5–7.

Suusahüpped. Praegu on Eestil olemas kolm olümpiakohta meeste suusahüpetes. Tublisti aitasid kaasa eelmisel hooajal tippsporti naasnud, aga tervisemurede tõttu taas loobunud Kaarel Nurmsalu teenitud MK-punktid. Nurmsalu loobumine olümpiakohtade arvu ei mõjuta, sest need teenitakse riigile, mitte sportlasele. Olümpiakohtade arv: ilmselt 3.

Kahevõistlus. Praegu on Eestil olemas neli olümpiakohta, mis võimaldab starti saata ka teatevõistkonna. Kui Sloveenia, Poola või Ukraina kahevõistlus algava talve esimeses pooles väga võimsalt edukaks ei kujune, ei tohiks Eesti neli kohta ohus olla. Olümpiakohtade arv: ilmselt 4.

Mäesuusatamine. Kõigil riikidel on «rahvaste sõpruse klausli» – nagu mõnevõrra aasivalt nimetatakse reeglit, mille eesmärk on laiendada olümpiamängudel osalevate riikide diapasooni ja suurendada seeläbi huvi võistluse kui terviku vastu – alusel õigus saata starti üks mees- ja üks naissuusataja. Eeldusel, et on täidetud tagasihoidlik norm.

Eesti jätab naissportlaste kvoodi kasutamata, sest pole piisavalt kogenud kandidaati, kelle läkitamine olümpiamängude alati rasketele ja tehnilistele radadele oleks vastutustundlik. Meestest sõidab kõigi eelduste kohaselt olümpiale Tõnis Luik, kes stardib slaalomis ja suurslaalomis. Olümpiakohtade arv: 1.

Freestyle-suusatamine. Kõik sõltub Kelly Sildaru vigastusest. Kui juhtub ime ja Sildaru saab hiljemalt jaanuaris startida MK-sarjas, et tagada olümpiapääse, saab Eesti Pyeongchangis kirja uue olümpiaala. Ilmselt siiski mitte, sest Karoliine Holteri võimalused on ülimalt teoreetilised. Olümpiakohtade arv: 0–1.

Iluuisutamine. Praegu Eestil olümpiakohti pole. Viimased olümpiapiletid jaotatakse järgmise nädala lõpus Oberstdorfis peetaval valikvõistlusel, kus osalevad Mihhail Selevko (meeste üksiksõit), Kristina Skuleta-Gromova (naiste üksiksõit) ja Viktoria Semenjuk-Artur Gruzdev (jäätants). Naiste üksiksõidus on väike lootus olümpiapiletile olemas, teistel aladel mitte. Kui ükski iluuisutaja Pyeongchangi ei jõua, on tegu esimese taliolümpiaga pärast iseseisvuse taastamist, kus Eesti iluuisutamises ei osale. Olümpiakohtade arv: 0–1.