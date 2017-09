Tibor Navracsics: Euroopa spordinädal aitab lõimida sporti ja kehalist aktiivsust igapäevaellu

Homme avan siin Eestis juba kolmandat korda toimuva Euroopa spordinädala, et tähistada spordi positiivset rolli kogu Euroopas. Mullu võttis 32 riigis korraldatud rohkem kui 15 000 üritusest osa üle 10 miljoni inimese. Loodan, et tänavustel tuhandetel üritustel osaleb veelgi enam inimesi.

Miks? Sest 42 protsenti eurooplastest väidab, et ei tee kunagi trenni. Euroopa Komisjoni 2014. aasta uuringu kohaselt on Eesti näitajad pisut paremad – 36 protsenti. Kuid ainult 14 protsenti 11–17-aastastest noortest küünib maailma terviseorganisatsiooni soovitatavale kehalise aktiivsuse tasemele.

Tervislik toitumine ja kehaline aktiivsus on kaks elustiiliga seotud tegurit, mis mõjutavad inimeste heaolu ja elukvaliteeti. Nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tehtavad algatused aitavad muuta eurooplased aktiivsemaks. Näiteks on kehaline kasvatus Eesti koolides kohustuslik, samuti on loodud Eesti firmaspordi liit, et edendada kehalist aktiivsust tööandjate ja töötajate hulgas.

Euroopa Komisjon soovib neile pingutustele kaasa aidata. Seetõttu teeme tänavusel Euroopa spordinädalal algatuse, millega tugevdatakse koostööd Euroopa Liidu eri poliitikavaldkondade (eelkõige sport ja tervis) vahel, et tegelda ebatervislikest eluviisidest ja vähesest kehalisest aktiivsusest tulenevate ühiskondlike probleemidega.

Järgmise kahe aasta jooksul suurendame näiteks toetust Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ kehalist aktiivsust ja sporti edendavatele projektidele.

Spordil on suur roll inimeste kokkuviimisel ja kogukondade loomisel. Sport aitab meil püsida treenituna ning parandada meie tervist ja heaolu. See on eriti oluline ajal, mil meie päevad mööduvad enamasti istudes.

Vähene kehaline aktiivsus on ülemaailmse suremuse tähtsuselt neljas riskitegur ning maailma terviseorganisatsiooni hinnangul mitmete raskete haiguste peamine põhjus. Sellel on ka mõju ühiskonnale tervikuna. Konsultatsiooniettevõtte Centre for Economics and Business Research 2015. aasta uuringus leiti, et mitte midagi tegemine läheb maksma üle 80 miljardi euro aastas, näiteks suuremate kulutustena tervishoiule.

Spordinädal on hea võimalus olla aktiivne ning avastada lõbusaid viise, kuidas lõimida sport ja kehaline aktiivsus igapäevaellu.

Ootan põnevusega Euroopa spordinädala avamist Tartus. Samuti soovin kuulda mitmetest Eestis toimuvatest üritustest.