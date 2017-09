Heiki Pruul: võit iga hinna eest? Sport pole ainult medalite võitmine...

Vaatamata sellele leidub me ümber tuhandeid inimesi, kes panevad spordiriided selga ning astuvad toast välja. Kas siis jooksmiseks, rattaga sõitmiseks või mõne muu spordialaga tegelemiseks. Need inimesed leiavad tee sportimise juurde sõltumata kellaajast, ilmast ning meeleolust.

Paljud astuvad toast välja, kuna on sõlminud mõne kihlveo. Mõni paneb spordiriided selga, et vähendada kehakaalu, teine teeb sedasama, et põgeneda kodust ning leida võimalus olla iseendaga. Igaüks leiab endale põhjenduse, millega ta oma tegevust õigustab, ning kui keegi julgeb küsida: «Aga miks sa jälle pead minema?», siis kõlab vastuseks kas mühatus või parematel päevadel pikem vastus: «Ah, sa ei mõista ju nagunii, mis ma ikka selgitan.»

Leidub ka neid, kes tegelevad spordiga ning seejärel ütlevad, et nad teevad seda, et olla eeskujuks oma lastele. «Võibolla oma eeskujuga ma ärgitan oma last spordiga tegelema ja võibolla just temast saab tänu sellele meie uus olümpiavõitja.» Ka selliseid mõttekäike võib kohata ning kuulates pärast hiljuti lõppenud korvpalli Euroopa meistrivõistlusi kommentaare Balkani maade tugevast sportmängude tasemest, oligi ühe põhjusena välja toodud: lastel on head eeskujud ning nad soovivad olla samasugused.

Seega, kas minu täna jalga pandud tossud või lapsega koos tehtud kaks kõhulihaste harjutust võib meile tuua põlvkonna või paari pärast uue olümpiavõitja? Või kui mitte kohe olümpiavõitja, siis kõrgel tasemel sportlase, kelle võistlemine naelutab rahva hiliste öötundideni teleri ette?

Kindlasti leiab pessimiste, kes ütlevad, et pole vaja ennast ületähtsustada ning hea, kui su laps lihtsalt pätiks ei lähe. Samas on palju optimiste või vähemalt optimistlikuma ilmavaatega inimesi, kes leiavad, et ega see ju halba ka tee, kui ma spordin. Võibolla jääbki midagi lapsele külge ja võibolla tema ongi see meie sportlik Nokia? Kindel on aga see, et kui ma oma tegevusega lapsele eeskuju ei anna, siis on lootus, et laps leiab endas kutsumuse hakata spordiga tegelema, surnult sündinud.

Haarates kinni viimasest mõttest, võib üldistusena öelda, et minu jalga pandud jooksususs on see, mis aitab kauges pensionipõlves, pisar silmis, vaadata telerit ning tunda uhkust aastate eest alguse pandud spordipisikule.

Aga siiski, kas kõik on nii lihtne – teeme aga rohkem sporti ja nii kasvavadki meie lastest uued olümpiavõitjad?

Kas vanem, kes ärkab hommikul kell kuus, et minna joosta kümme kilomeetrit, tuleb õhtul koju ja kuulmata lapselt vastust küsimusele «Kuidas su päev möödus?», läheb juba kolmetunnisele rattasõidule, tagab suurema tõenäosusega laste paremad sportlikud tulemused?

Laps vajab kasvamiseks mõlemat vanemat. Pole seal ju siis vahet, kas lapsel on üks vanem, kuna vanemate vahel tekkinud erimeelsused on nad teineteisest lahku viinud, või üks vanem veedab iga vaba hetke sporti tehes?