Juutide uusaastapüha Tallinnas

Mehed palvetavad sünagoogi saalis, naised on eraldi rõdul. / Liis Treimann

«Meil ei ole nii, et kell lööb südaööd ja algab uus aasta,» alustab Eesti pearabi Shmuel Kot Tallinna sünagoogis juutide uusaastapüha Rosh ha-Shana kombestiku tutvustamist kolmapäeva õhtul vahetult enne seda, kui rahvas hakkab pühakotta ja kogukonnakeskusesse uusaasta esimesele palvusele kogunema. Tseremooniale tuleb kohalikke juute, aga ka palju neid, kes Eestis praegu õppimas või tööl.

Uusaastapüha Rosh ha-Shana on juutidel üks tähtsamaid usupühi aastas ja selle pühitsemise kord rangelt ette kirjutatud. Uue aasta saabumise tähistamist alustatakse kahepäevase püha eelõhtul enne päikeseloojangut küünalde süütamise ja palvusega sünagoogis. Paljud peavad seda õhtut pigem perepühaks ja tähistavad tagasihoidlikumalt pere ringis, ütleb pearabi. Alles järgnev kahepäevane püha toob rahvast rohkem kokku, hõlmates nii palvusi sünagoogis kui ka traditsioonilisi pidusööke. Muu hulgas minnakse esimese püha õhtul pärast kõiki kohustuslikke toiminguid avatud vee äärde, et tühjendada taskud sümboolselt kõigest, mis sinna möödunud aastaga kogunenud. Tallinnas jalutatakse selleks mere äärde, kusagil mujal jõe kaldale.

Et aasta tuleks tõesti hea ja magus, peab pidulaual olema magusat, tingimata õunu ja mett.

Shmuel Kot näitab uhkusega õnnitluskaarti, mille saatis juudi kogukonnale Eesti peaminister Jüri Ratas. Heebreakeelne uusaastasoov «Shana tova u’Metuka!» ehk «Head ja magusat uut aastat!» ei puudu sealtki. «Juudid soovivad üksteisele just nimelt head ja magusat uut aastat,» selgitab pearabi. Et aasta tuleks tõesti hea ja magus, peab pidulaual olema magusat, tingimata õunu ja mett.

Peolaual on õunad, granaatõunad, mesi ja ümmargune sai challah, lisaks kalapea. Joogiks on magus vahuvein. / Liis Treimann

Lauad on sünagoogis juba enne palvust kaetud ning liudadel granaatõunad, õunad ja mesi. Kõik need kõnelevad omal moel uue aasta ootustest. «Palju häid magusaid asju, see tõotab igas mõttes ilusat ja õnnelikku aastat,» ütleb pearabi, osutades muu hulgas rohkete punaste ja magusate seemnetega granaatõunale. Ka sabatisai challah kuulub pidulauale – sümboliseerimaks aastaringi ja õnne, tehakse muidu palmikukujuline küpsetis uusaastapühaks ringjas. Suupistete kõrval on ootel magus vahuvein, mida pruugitakse uue aasta tervitusjoogiks. See on koššer nagu kõik muugi.

Muidugi on laual kalapea. Pearabi selgitab, et uusaastapüha heebreakeelne nimetus Rosh ha-Shana on tuletatud sõnadest rosh, mis tähendab pead, ja shana, mis tähendab aastat. «Aasta pea, kõrghetk,» ütleb ta. Pea on tähtis ja sellest sõltub kogu keha. Ning sellest, kuidas me käitume pühade ajal, sõltub, milline tuleb uus aasta.

Kodus süüakse traditsioonilise pidusöögina sageli täidetud kala, millele jäetakse pea alles. Mõned ütlevad, et kalal on hea silm ja see toob uueks aastaks head, teised söövad kala, pidades silmas soovi, et «meid oleks sama palju nagu kalu meres». Söömiskombeid on mõistagi rohkem. Mõnel pool on selle püha menüüs porgandirattad, mis meenutavad münte ja peaks tooma jõukust. Teisal jällegi lamba pea.