Eesti võrkpallikoondise osalemine uues Euroopa liigas on kindel

Meie võrkpallilõvid triumfeerisid sel suvel Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis, millega pidanuks kaasnema pääse aste kõrgemale. Aga Maailmaliiga läbis reformi ja uude esindusdivisjoni pääses 16 koondist, neist enamik pika seitsmeaastase lepinguga. Eesti valituks ei osutunud ning lohutuseks pakuti valikut madistada koos 19 saatusekaaslasega alamliigas. See tähendanuks taas kohtumist koondistega nagu Taiwan või Venezuela – sportlikult ebahuvitavad matšid, mis koondise arengule kuidagi kasuks poleks tulnud. Sama meelt olid teisedki Euroopa võrkpallitipud, kes 16 valitu sekka ei kuulunud.

«Istusime Krakowis 16 Euroopa riigiga koos maas ja rääkisime ka tagapool paiknevate koondistega nagu Läti, Suurbritannia ja Taani. Kõigil oli ühesugune arusaam, et sellises formaadis seda turniiri mängida ei taheta,» selgitas Eesti Võrkpalliliidu president ja Euroopa alaliidu asepresident Hanno Pevkur.

Mängud mai lõpust juuli alguseni

See tähendab, et Maailmaliiga madalama tugevusgrupi idee sündis surnult. Pevkur nentis: «Euroopa meeskondi oleks 20 olnud 13. Kui nii suur hulk koondisi ei soovi sellise formaadiga mängida, siis suure tõenäosusega see liiga ei sünni.»

Alternatiivina sai Eesti Võrkpalliliidu eestvedamisel paberile uue Euroopa liiga visioon, kus 16 koondist oleks jagatud nelja alagruppi. Meeskonnad mängiks omavahel kodus-võõrsil ning gruppide võitjad ja parim teise koha omanik pääseks koos korraldajakoondisega kuueliikmelisele finaalturniirile.

«Me mängime igal juhul,» sõnas Pevkur, et uus liiga tuleb kindlasti ja Eesti on seal kohal.

Mänge pinget pakkuvate vastastega on vaja puhtalt selleks, et kindlustada koondise jätkuv areng, nentis näiteks Soome koondise peatreener Tuomas Sammelvuogi EMil Postimehega rääkides: «Me alustasime Maailmaliigaga 2006. aastal ja see oli koondise arengus absoluutselt võtmetähtsusega samm.» Nüüd on Soome koos Eestiga liitumas uue Euroopa liigaga, sest seal on garanteeritud võrreldav sportlik tase. Turniiri käigus saaks aeglaselt rivistust vangerdada ning nõnda anda noorematele mängumeestele kanges konkurentsis koondisekogemust.

«Formaat pole veel paigas ja seegi, kas osalevad 12 või 16 meeskonda,» lisas Pevkur. «Selle loodame paika saada kuu ja paari jooksul ning siis saavad kõik meeskonnad oma järgmise aasta plaanid paika panna. Ajaaken, kuhu võistlust planeeritakse, on praegu mai viimane kuni juuli esimene nädal.»

Kas eduga kaasneb ka pilet Maailmaliigasse?

Eesti alaliidu presidendi sõnul on eurooplased praegu ooterežiimil ja oodatakse maailma võrkpalli katuseorganisatsiooni FIVB pakkumist uuele euroliigale. See tähendab, et ei soovita luua üldisest võrkpallisüsteemist täiesti eraldiseisvat võistlust, vaid edukamatel koondistel oleks hiljem võimalik murda end Maailmaliigasse.

Pevkur spekuleerib, et ilmselt ootabki FIVB praegu Aasia, Põhja- ja Lõuna-Ameerika alaliitudelt enda regionaalsete võistluste plaane, et siis paika panna, kas, kust ja kuidas täpselt Maailmaliiga koosseisule tuulutust leida. Pevkur selgitas hetkesüsteemi: «Maailmaliigas on 16 seas neli Challengeri kohta, mis oleks teoreetiliselt võimalik ära jagada. FIVB peab ära otsustama, kas nad annavad kaks neist kontinentaalsete võistluste võitjatele ja kaks jagataks välja priipääsmena või midagi muud. Seda vastust me ootamegi, et kuidas kogu skeem kokku jookseb.» Seejärel saab ka Euroopa võistlus lõplikult templi alla.

Lisalugu

Cretu asus tööle Venemaal, aga peaks koondisega jätkama

Eesti võrkpallikoondise peatreener Cheorghe Cretu sõlmis eile lepingu Venemaa tippklubi Belgorodi Belogorjega. «Minu jaoks on Belogorje meeskonnas töötamine suur au. Eesmärk on saavutada meeskonna kõige kõrgemad tulemused - ühine eesmärk ühendab nii mängijaid, mind kui ka klubi juhtkonda. Meid ootab ees palju tööd, aga olen kindel, et kui kõik annavad endast mängudes ja treeningutel kõik, siis ootab meid edu!» sõnas Cretu klubi kodulehekülje vahendusel.

Töö idanaabri meistriliigas palliva meeskonnaga ei tohiks takistada Cretul jätkamist Eesti koondise peatreeneriametis. Rumeenlase leping lõppes küll suvise EM-finaalturniiriga, aga läbirääkimised selle pikendamiseks käivad. «Meil oli kokkulepe, et selle nädala lõpuks ta saadab meile oma pakkumise, aga kuna Belgorodi pakkumine tuli talle nii kiiresti, siis leppisime kokku, et pikendame seda aega. Püüame oktoobri lõpuks saada Eesti koondisega asjad selgeks,» lisas Pevkur.