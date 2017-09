Digiarutelu meelitab Eestisse Euroopa liidrid eesotsas Merkeli, Macroni ja Mayga

Tõsi, Merkeli tulek kõrgetasemelisele mitteametlikule kohtumisele sõltub eeloleva nädalavahetuse valimistulemustest Saksamaal – kõik märgid näitavad talle valimistel siiski võitu.

Kui tuleva nädala reedel peetakse siin Tallinn Digital Summitit, kus arutatakse ametliku programmi kohaselt kaugeleulatuvaid digi- ja innovatsioonivisioone, siis Euroopa liidrid saabuvad Eestisse juba päev enne ametlikku sündmust.

Riigijuhid tulevad seega Tallinna neljapäeval ja söövad siin mitteametlikult õhtust koos Euroopa Nõukogu juhi Donald Tuskiga. Kuuldavasti on ametliku programmi kõrval reserveeritud rekordiliselt palju ruume kahe- ja kolmepoolseteks aruteludeks.

Broneeringuid Tallinna vanalinna restoranidesse ei võeta tavainimestelt neiks päeviks vastu juba tükk aega. Tavaliiklus Tallinna südalinnas kahel päeval sisuliselt seisatakse, lisaks külastavad mitmed riigijuhid kaitseväebaase ja teisi enda koduriigiga seotud asutusi Eestis.

Miks pälvib Tallinna digiteemade tippkohtumine aga nii suurt tähelepanu? Ühelt poolt on kindlasti äärmiselt olulised teemad ise: valitsuste, majanduse ja ühiskonna tulevik, Euroopa ellujäämine üleilmses digikonkurentsis, Euroopa Liidu ülesed küberjulgeoleku teemad, autoriõigused.

Teisalt ei jäta Euroopa Komisjoni eilnegi avaldus kahtlust: küsimus on ka miljardites eurodes maksurahas, mille kättesaamine sellistelt tehnoloogiagigantidelt nagu Facebook ja Google on euroliidu lähiaja kindel plaan. Küsimusest on saanud vaata et Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks tulisemaid ja enim üleilmset tähelepanu tõmbavaid teemasid.

«Liikmesriikide vahel jätkuvad poliitilised diskussioonid 29. septembril Tallinn Digital Summitil. Nagu teatati ECOFINil (Euroopa rahandusministrite kokkusaamine Tallinnas möödunud nädalal – toim), jätkab eesistujariik Eesti tööd, et saavutada aasta lõpuks nõukogus selged seisukohad, mis omakorda saavad ELi seisukohtadeks rahvusvahelistes aruteludes digimajanduse maksustamisel ja aluseks tulevikutöös ühtsel turul,» seisis Euroopa Komisjoni eilses teates.

Komisjoni prantslasest rahandusvolinik Pierre Moscovici ütles juba möödunud nädalal Tallinnas, et just digiteemade tippkohtumine eeloleval nädalal on esimene koht, kus nii kõrgel tasemel asutakse leidma lahendust olukorrale, millega pole rahul ükski Euroopa riik.

Küsimus on täpsemalt selles, et tehnoloogiahiiud Google, Facebook, Netflix, Amazon ja teised on haaranud enda kätte ülisuure osa Euroopa digireklaami ja -teenuste turust ja surunud kõrvale kohalikud teenusepakkujad, kuid makse maksavad nad selle üha kasvava käibe pealt väga vales kohas – oma koduriigis USAs või mõnes üksikus riigis Euroopas, kus neil on kohalik juriidiline keha, näiteks Iirimaal või Luksemburgis.

Euroopa Liit soovib, et makse makstaks aga seal, kus tehakse käivet isegi siis, kui oma kontori ja töötajatega mõnes riigis kohal ei olda – nii see ju digiteenuste pakkujatega valdavalt ongi.

Kui seni on Euroopa Liit langetanud maksuküsimustes otsuseid konsensuslikult, siis selle teema valguses tahetakse vetostamise keelust loobuda, et väikeriigid ei saaks asuda suurte plaane blokeerima.

Eesti kui eesistuja roll teema juhtimisel on seejuures olnud märkimisväärne. Rahandusministeerium eesotsas asekantsler Dmitri Jegoroviga esitas paari nädala eest Euroopa riikidele väga selged ettepanekud, kuidas digigigantidele maksupäitsed pähe tõmmata. Oluline pole Eesti seisukohalt mitte füüsiline, vaid püsiv virtuaalne asukoht – ka see sobib väga hästi käibe ja maksude mõõtmiseks.

Dmitri Jegorov selgitas Postimehele, et virtuaalse püsiva tegevuskoha mõiste kinnitamine ei tähenda muud kui seda, et ettevõtte oluline digitaalne kohalolek turul annab riigile õiguse maksustada seda ettevõtet kasumimaksuga. Eesti seisukoht pikaajalise lahendusena leidis enam kui 20 liikmesriigi heakskiidu.