Mariann Raisma: milline võiks olla Tartu uus kultuurikeskus?

Minu toetus Tartu südalinnas kesklinna parki kultuurikeskuse rajamisele lähtub väga lihtsatest põhimõtetest. Esiteks, Tartut turundatakse kui Eesti kultuuripealinna, teadus- ja ülikoolilinna ning seetõttu sobituks hoone linna kuvandiga ideaalselt.

Teiseks arvan, et Tartu kesklinn väärib ja vajab enam elu – kultuurikeskus oleks kontseptuaalselt ja sisult parim võimalik hoone Eesti vaimupealinna südames.

Kui aastakümneid tagasi arutleti Eesti Rahva Muuseumi uue hoone asukoha üle, oli jutuks ka kesklinna piirkond. Mängides mõttega, kui Eesti Rahva Muuseum paiknekski praegu näiteks Küüni tänava ääres kunagise kaubahoovi kohal või Lille mäel kohtuhoone asemel või hoopiski Atlantise kõrval Emajõe kaldal, räägiksin tõenäoliselt teist juttu.

Aga nüüd on ERM kujundamas uut keskust linna põhjaküljel ja sel on hoopis teised ruumikujunduslikud eesmärgid kui siis, kui muuseumihoone paiknenuks kesklinnas. Linnasüdames võiks olla ja peaks olema kultuurikeskus, mis tugineks kahel sambal: identiteedil ja loomingulisusel.

Olulisim küsimus on, mida see keskus – nimetame seda provisoorselt kultuurifoorumiks – peaks sisaldama. Praegu on ju ideede kogumise aeg. Kui vaatame üldisemalt õhus olevaid ideid mäluasutuste vallas, kerkib esile kaks märksõna: üks neist on eri teemade lõimitus ja teine muuseumide sotsiaalne roll.

Alustagem viimasest. Ameerika Ühendriikide museoloog Stephen Weil on toonud esile, et tänapäeva muuseumides pole enam oluline teema, vaid nende sotsiaalne roll. See tähendab kontseptuaalset muudatust: kui kogu 20. sajandi vältel nägime muuseumide spetsialiseerumist, siis viimastel aastakümnetel on tõstatatud küsimus, kas nüüdisaegses muuseumis on üldse temaatiline printsiip õigustatud, kas see peab nii rangelt olema muuseumi aluseks. Palju tähtsam on, et küsimused, millega tegeletakse, kõnetaksid publikut.

Sellega me jõuamegi esimese märksõna, lõimituse juurde. Tänapäeval toetatakse eri tegevuste omavahelist seotust. Nii näeme ka üldisemalt, kuidas mäluasutuste, näiteks arhiivide, raamatukogude, muuseumide ja muinsuskaitseorganisatsioonide tegevust järjest enam omavahel sidustatakse. Institutsioonide piirid hägustuvad, keskmes on looming, lugu, väärtus. Seepärast leian, et ka uues kultuurikeskuses on kõige õigem lõimida võimalikult mitmeid eri tüüpi tegevusi, ollagi sisuliselt foorum.

See on keskkond, kus inimesel on hea viibida ning kus ta saab impulsid mõistmaks seda, mis kujundab paiga olemust; samuti koht, kus on võimalik avada diskussiooni meie inimeste ja meid ümbritseva aegruumi üle.

Selles hoones võiks olla koht linnaraamatukogule – käin seal praegu päevast päeva ja näen, kui tähtis on see paik paljudele.

Selles hoones võiksid olla Tartu kunstimuuseumi näitusesaalid. Kindlasti võiks ära mahtuda püsinäituse osa, mis võimaldaks armastatud kunstiteoseid igal ajal originaalis näha.

Seal võiksid olla ajutiste näituste saalid, mida saaks kasutada vastavalt vajadusele kord suurte rahvusvaheliste näituseprojektide sissetoomiseks (selleks on vaja teatud hulka ruutmeetreid ja tingimusi), kord siinsete muuseumide ja galeriinäituste tegemiseks. Teatud mõttes Kunsthalle tüüpi keskkond. Ja museaalse kõrval peaks olema kindlasti koht ka tänapäevasele kultuurile.