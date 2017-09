Lahkus legendaarne poliitik

Intervjuus Eesti Televisiooni «Pealtnägijale» 2012. aastal rääkis Kirsipuu lisaks kirgi kütnud nn Silvergate’i skandaalile ka Eesti kuulumisest Euroopa Liitu.

«Ja teate, ma ütlen, et kuskil on selles tõde ja tõde on selles, et kui kuni aastani 2004 me tegelesime Eestiga, et Eesti elu edasi viia, siis 2004 me ühinesime Euroopa Liiduga ja midagi ei ole öelda – Euroopa Liit pani meile oma ettekirjutused,» lausus ta. «Euroopa Liidul olid omad nõudmised ja ma olen tähele pannud, et alates kõige kõrgemast lülist vaadatakse sellele rohkem kui sellele, mis Eestis vaja on.»

2015. aastal ütles Kirsipuu Tallinna Televisioonile, et arvestades seda, mis toimub riikliku lennufirma Estonian Airi ümber, paistab, et tema koduerakond Reformierakond taandub aina enam kapitalismist, sest riik soovib omada üha rohkem ettevõtteid, kuigi erakätes suudaksid ka riigiettevõtted ilmselt paremini toime tulla.

«Kui Siim Kallas oleks olnud peaminister, siis ta ei oleks loobunud kapitalismist, aga meie valitsus praegu loobub, sest millegipärast valitsus tahab, et riigi käes oleks üha rohkem riigiettevõtteid,» tõdes Kirsipuu. «Nad ei julge müüa Estonian Airi, sest erakätes ei saaks keegi lubada endale niisugust luksust, et tal on kahjum peaaegu sada tuhat eurot ja ta tegutseb edasi.»

Kommentaarid

Siim Kallas, Reformierakonna auesimees

Kohal kõikidel aruteludel, kohal seltskondlikel üritustel. Alati oli tal oma arvamus, alati küsis ta midagi, alati vaidles ta kellegagi.

Näis, et see kestab igavesti. Aga teda ei ole enam. See on väga kurb teadmine.

Valve Kirsipuu oli tõesti üks Reformierakonna loojaid, aga mitte ainult seda. Ta on lahutamatu kogu Eesti taasiseseisvumisjärgse majanduspoliitika kujundamisest. Ta oli tõeline majanduspoliitik, terava sõnaga, iseseisva arvamusega. Ilma tema kui maksu- ja rahanduskomisjoni esimehe raudse juhtimiseta oleksid paljud taasiseseisvusaja maksuseadused olnud hoopis teistsugused.

Valve oli soe ja elurõõmus inimene.

Poliitikuna, Reformierakonna ühe loojana ta säras, tal oli kõik, mida tõelisel poliitikul vaja on: mõistus, teadmised, elukogemused, terav keel, kohusetunne, suurepärane esinemisoskus ja suur isiklik veetlus.

Ruum on Valve järel tühjemaks jäänud. Kurb on.

Paul-Eerik Rummo, Reformierakonna asutajaliige

Mäletame Valvet kui üht Reformierakonna loojat ja pikaajalist käilakuju, kui üht kõige olulisemat tegijat end vaba turumajanduse teele tagasi võidelnud Eesti majanduspoliitika aluste kujundajamisel.

Kui toredat seltskonnainimest, kui avameelset sisekriitikut erakonna keerulistel hetkedel, kelle märkuste peale ei solvutud, sest nendes polnud väiklust ega isiklikkust.

Paljud Eesti inimesed mõtlevad tänuga tagasi juba nii ammustele asjadele nagu Valve nõukogudeaegsed raadiosaated, kus pandi julgesti paika toonase majandamise jaburusi ja osutati võimalustele tolles ebanormaalses süsteemis siiski toime tulla ja oma õigusi kaitsta.

Valve oli just selline, nagu üks poliitik (taas)tärkavas liberaalses demokraatias olema peab. Meil on temaga vedanud!

Valve Kirsipuu

Sündis 1933. aastal Tallinnas. Õppis Tallinna 18. ja 13. algkoolis, 7. keskkoolis, Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikumis, Tallinna Polütehnilises Instituudis (lõpetas 1958) ning läbis aspirantuuri Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia Majandusmatemaatika Keskinstituudis (kandidaadikraad majandusteadustes 1965). Kõik koolid lõpetas kiitusega.

Töötas 1988. aastani Eesti Teaduste Akadeemia Majandusinstituudis, algul nooremteadurina, siis 20 aastat teadussekretäri ja mõne aasta vanemteadurina. 1989–1992 oli Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi teadussekretär. Lisaks oli 1965–1993 Eesti Raadio majanduskommentaator ning ligi 15 aastat Eesti Majandusjuhtide Instituudi dotsent.

1992–2003 oli riigikogu VII (Mõõdukate nimekirjas) ning VIII ja IX koosseisu liige (Reformierakonna nimekirjas). 1994. aastal oli Reformierakonna asutajaliige.

2001. aastal pälvis Riigivapi V klassi teenetemärgi.