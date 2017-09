Sügisesse jäänud teeremont pikendab hommikusi ummikuid

Kohalikud elanikud väidavad, et mööda Jaama tänavat ringi sõites kulub neil kesklinna jõudmiseks hommikusel tipptunnil kuni paarkümmend minutit kauem aega. Nende põhiküsimus on, miks ikkagi algab tempokam teeremont Tartus juba mitmendat aastat alles sügisel, mil inimesed taas linnas ning liiklus tihedam.

Tartu Postimees käis eile hommikul jälgimas liiklusvoogu Nõlvaku ja Jaama tänaval ning Kaunase puiesteel. Hommikusel tipptunnil oli piirkonnas tõesti palju autosid, kuid ei saa öelda, et liiklus oleks kusagil täielikult seiskunud. Mööda Jaama tänavat kesklinna poole liikus autorivi umbes jalakäija kiirusega. Jaama-Kaunase ringristmikust edasi läks liiklemine natuke lahedamaks.

1200 autot tunnis

Kõige keerulisem oli olukord pigem Kaunase puiesteel, kus asuvad kolm koolimaja ja kaks lasteaeda. Lapsi vedavad vanemad ja tööle sõitvad kohalikud elanikud võtavad liikluse paiguti päris toppama. Mõned juhid on mõõtnud selle umbes kilomeetripikkuse teelõigu läbimise ajaks kaheksa minutit. Kalda teele sõitmist lubav fooritsükkel ei ole eriti pikk.

Tartu liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis märkis, et viimati lasi linn liikluskoormust uurida mullu sügisel. Selle tulemuste järgi läbib hommikusel tipptunnil Jaama tänavat Kaunase puiestee ristmiku kaudu umbes 1200 autot tunnis. Kesklinna poole liigub rohkem autosid kui vastupidises suunas. Kaunase puiesteel sõidab samal ajaga 680 autot. Millisel kellaajal täpselt on liiklus kõige tihedam, seda pole uuringus välja toodud.

Õhtusel tipptunnil sõidab Jaama tänaval Lõuna päästekeskuse maja eest mööda üle 1200 auto tunnis. Pisut aktiivsemas kasutuses on siis linnast väljapoole suund. Kaunase puiestee Kalda tee poolses otsas on liikluskoormus samal ajal umbes 730 autot tunnis ehk isegi suurem kui hommikul, ent ilmselt jaguneb koormus sel ajal veidi ühtlasemalt.

Peagi olukord leeveneb

Teeremondiaegne liikluspiirang seab kahtlemata teised teelõigud suurema surve alla, kuid nii see juba paraku on, et tee-ehitus ei kesta mitte 12 kuud, vaid hooaeg on lühem, nentis Tartu teedeteenistuse juhataja Urmas Mets.

Tema sõnul on kõik Nõlvaku-Mõisavahe piirkonna liiklusmuudatused ja teesulgemised seotud idaringtee ehitusega. Ta lisas, et ehitajad on töödega graafikus ning liiklus on plaanis avada kõigil valmivatel teelõikudel juba sel aastal.

Mis puudutab Mõisavahe ja Nõlvaku tänavat, siis need rekonstrueeritakse täielikult, täpsustas Mets.

Paigaldatud on drenaaž, vee- ja kanalisatsiooni- ning elektri- ja gaasivõrgud. Lisaks uuendatakse kogu teekonstruktsiooni. «Peaks saama väga korralik tee,» sõnas Urmas Mets.

Liiklus Mõisavahe ja Nõlvaku tänaval avatakse tõenäoliselt uuel nädalal, mil saavad maha alumised asfaldikihid. Pealiskihti paigaldab ehitaja 9.–13. oktoobrini, kui ilm seda lubab.