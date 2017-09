Emajõe-Suursoo külastuskeskuse seis on endiselt segane

RMK otsustas külastuskeskuse sulgeda möödunud aasta sügisel, kuna selle ülalpidamine oli majanduslikult liiga kulukas. Et maja ei jääks tühjalt seisma, kuulutas RMK tänavu mais välja konkursi, et leida hoonele ja selle ümbrusele uus rentnik.

Konkursi juhendi järgi tuli potentsiaalsel huvilisel arvestada mitmete tingimustega. Näiteks peab tulevane külastuskeskuse rentnik oma tegevuses arvestama õppeklassidesse tehtud broneeringutega ning võimaldama õppeklasse kasutada keskkonnahariduslikel eesmärkidel kõikidel huvilistel 2020. aasta augustini.

Ettenähtud tähtajaks ehk 7. juuniks laekus RMK-le vaid kaks avaldust, ainukesena vastas nõuetele Emajõe lodjaseltsi oma. Seltsi soov on rajada keskusesse looduskool.

Läbirääkimised pooleli

Lodjaseltsi esindaja Priit Jagomägi ütles, et nad võitsid küll rendikonkursi, aga kuna praegu on käimas läbirääkimised Luunja vallaga, on rendilepingu sõlmimine pooleli.

«Me tahtsime saada valla seisukohta, kas ka nemad oleks nõus meie looduskooli toetama. Aga nad ei tahtnud enne valimisi selle kohta otsust teha. Iseenesest oleks RMK nõus keskuse ka Luunja vallale andma, aga see vajab samuti volikogu heakskiitu,» rääkis ta.

Tulevikus saaks lodjaselts külastuskeskuse sadamas hoida ka oma uut kahemastilist lotja.

Jagomäe sõnul võiks külastuskeskuse juures olla sadam ning hoones tegutseda loodus- ja teaduskool. «See oleks mõeldud nii kooliõpilastele kui täiskasvanutele. Selline Tartu-lähedane veeteemaline looduskool,» täpsustas Jagomägi. Ta arvas, et ideaalis oleks keskus kogu aeg külastajatele avatud.

Suurematele rühmadele saaks aga õppepäevadeks või koolitusteks eraldi aegu broneerida. «Ja kui natukene investeerida, siis oleks võimalik keskuses isegi majutusteenust pakkuda. Praegu on seal tühi kolmas korrus,» selgitas Jagomägi.

Tulevikus saaks lodjaselts külastuskeskuse sadamas hoida ka oma uut kahemastilist lotja, sest sealt Peipsi poole minnes pole üle Emajõe enam sildu ega elektriliine. Ka praegu on Jagomägi lodjaga pikemaid Piirissaare sõite alustanud ja lõpetanud just sealt ning lodjaselts sooviks edaspidigi kasutada seda kodusadamana.

Suviti võiks Jagomäe arvates külastuskeskus olla aga endiselt selline koht, kus möödasõitvatel paadimeestel on põhjust peatuda. Kasvõi jäätise ostmiseks. «Seda tahaks kindlasti jätkata,» lausus ta.

Otsus pärast valimisi

See, kas lodjaselts RMKga lepingu sõlmib või ei, peaks Jagomäe sõnul selguma lähikuudel. «Selle aasta jooksul peame kokkuleppe ära sõlmima ja me ikka loodame, et saame Luunja valla ka kampa. Siiani takistas nende otsustamist haldusreform ja nüüd tulid valimised,» põhjendas ta praegust seisu.

Luunja vallavanem Aare Anderson ütles, et seltsiga on sel teemal aegade jooksul korduvalt räägitud, aga praeguseks pole vald teinud mingit otsust.

«Me pole jõudnud sellisele konkreetsele tasandile, et milline võiks valla roll seal olla. Oleme muidugi huvitatud, et keskus oleks aktiivses kasutuses ja avatud, aga kõik need kõnelused seisavad veel ees,» lausus Anderson. Ta lubas, et teema võetakse uuesti üles pärast valimisi.