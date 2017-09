Sinine soveti «rakett» elas kolme noormehega üle 26 000-kilomeetrise seiklusretke

Venemaa ilu

«Nähes, kuidas kohalikud Mongoolias ja mujal elavad, saime aru, et elus ei olegi palju vaja. Eestis aga kohtab seda, et kui naaber ostab uue muruniiduki, siis on mul ka kohe muruniidukit vaja,» lausus Talv.

Ladaga paljudes kohtades peatudes nägid noormehed pidevalt seda ilu, mida erinevad maad oma mitmekesisusega pakuvad. Talv rääkis, et kui nad jõudsid Rumeeniasse Transfăgărășani mäestikku, mõtlesid: vau!, kuhu me nüüd jõudnud oleme. Edasi Musta mere äärde, Gruusiasse ja Mongooliasse jõudes tabas neid aga täpselt sama tunne.

Reisile tagasi vaadates peavad Talv ja Põllupüü endalegi üllatuseks läbi sõidetud riikidest kõige ilusamaks meie naabrit Venemaad. See vaimustas neid mitmekesise loodusega. Pealegi on seal nende sõnul kõik olemas: suusakuurordid, suured järved, kena loodus, mäed ja lahked inimesed.

Kui noormehed jõudsid Altaisse Venemaal, vaimustas see neid niivõrd, et nüüd reisile tagasi vaadates tundubki Põllupüü kinnitusel, et ilusamat kohta teekonnal ei olnud. «Kogu see loodus ja värskus, mis seal oli! Sinna peab ise minema, et sellest aru saada,» rääkis ta.

Kõige toredamad inimesed olid Mongoli rallil osalejate meelest aga Gruusias ja eesti külas Siberis. Põllupüü ütles, et ta pole varem kohanud nii lahkeid inimesi, kui on Siberis eesti külas. Seal aitab eestlane teist eestlast igal juhul. «Sellist tunnet pole ma Eestis kohanud,» tõdes ta.

Tarmo Talv on veendunud, et kui Siberi küla elanik näeb talvisel ajal, et keegi on purjus peaga lumehanges magama jäänud, siis ta läheb ja võtab ta õla peale ja viib oma ahju ette sooja, mitte kedagi seal metsa ega tänavale ei jäeta. Seda tema sõnul Eestis ei kohta, sest siin enamik inimesi kõnnib lihtsalt mööda ega tee väljagi.

Vaadates pilte ja videoid, mida on Mongoli rallil osalejad läbi aastate teinud, jääb mulje, nagu kõik oleks lust ja lillepidu: eksootiliste riikide külastamine, hingematvad vaated mägedest, kaunis maastik, sõbralikud inimesed, koos sõpradega telkimine ja maailma avastamine.

Kinnises olekus autos

Mongoli ralli seda kõike meeste jaoks oli, aga sellega kaasnes ka pingelisi aegu, mis olid vaimselt kõigile rasked.

Põllupüü ütles, et raskeim oli päevad läbi autoga pikki vahemaid sõita, millega polnud ükski tiimiliikmetest harjunud. Päevas sõitsid nad maksimaalselt 1000–1200 kilomeetrit, keskmiselt 500–600 kilomeetrit.

«Istudki sama pundiga autos. Küsimus on selles, kuidas sellest üle olla, kui tekivad erimeelsused. Oled kogu aeg kinnises olekus ja enne sihtpunkti jõudmist mitte midagi otseselt vahepeal ei ole. Nii võis olla täiesti mitu päeva järjest,» tõdes Põllupüü.

Noormehed suutsid ette tulnud erimeelsused ära lahendada, nad said aru, et tüli tuli väsimusest ja sellest, et kõik soovisid teatud hetkedel erinevaid asju, mis on täiesti loomulik.