Lauristin: hirmulaine sunnib küsima, kas eestlased on endas selgusel

- Kui vaadata graafikuid demokraatia levikust maailmas, siis 2000. aastate keskpaigani toimus pidev kasv. Araabia kevade paiku oli veel jõnksatus üles, aga seejärel on trend pigem langev. Millest see tuleb, et Prantsuse revolutsiooni väärtused – vabadus, võrdsus, vendlus – pole enam au sees?

See on väga nutikas tähelepanek. Araabia kevadest alates on toimunud mingi pööre usus demokraatia võitu, sest see tekitas paljudes sügavat pettumust. Kui araabia kevad toimus, siis mitmed inimesed läänest uskusid ja rääkisid ka meile, et me andsime araablastele eeskuju ning et demokraatia puhkeb sama kiirelt õitsele nagu lilled.

Hiljem olid kõik väga šokis, kui asi keeras hoopis vägivallaks, ja nüüd me näeme, et sealt on üldse tulnud uued kurja lilled, nagu ISIS. Ma arvan, et see oli demokraatiale väga tugev tagasilöök, kui kogu Euroopa muretus ja õnnelikus heaoluühiskonnas tekkis äkki reaalne vägivald, reaalne terrorioht.

On tekkinud hirm ja on tekkinud pinnas, millel apokalüptiline ja vaenulik retoorika leiab endale loomulikku toetust. See on ikkagi negatiivsele emotsioonile rajatud. See on hirmu taassünd Euroopas pärast sõda.

Teine hirmuallikas tuli ka majanduslangusega, mis tekitas tunde, et progressiusk ei päde. Nüüd ollakse sellest kriisist toibunud ning meie Põhjamaade naabrid näitavad, et riigid, mis on kõval demokraatlikul ja väärtuspõhisel alusel, suudavad kriisidest ka nii välja tulla, et see ei tee nende ühiskonda haigeks.

Me võime loota, et Euroopas on see hirmulaine taandumas, aga Eestis hakkab see minu arvates alles tõusma. See teeb valvsaks ja sunnib küsima, kas me oleme endas selgusel. Oleme varsti 30 aastat nautinud võimalust iseennast arendada ja üles ehitada oma riiki nii, nagu me sooviksime. Aga mida me siis tegelikult soovime? Missugune on see eesti rahvas ja kultuur? Kas see on see kultuur, mis on kuskil teistele näitamiseks, või on see miski meie enda sees, mis meid valgustab, ühendab ja lõppkokkuvõttes õnnelikuks teeb?

See on identiteedi teema. Neid inimesi, kes on nõrga identiteediga, kes kahtlevad, kes on hirmul, pettunud, püüab tugeva käe lubaduste, hirmutamise ja kõike õigesti tegemise lubadustega kergesti.

- Me näeme, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump tegi oma esimese riigivisiidi Euroopas Poolasse, mis väljendab lihtsustades, et riigisisene turvalisus on Euroopa pikaajalistest demokraatlikest väärtustest tähtsam.

Kui tulla Poola ja Ungari juurde, siis need on tõepoolest riigid n-ö uues Euroopas, mis kinnitavad meie lääne sõpradele, et ega see Ida-Euroopa ole oma hingelt päris demokraatlik ega nende väärtustega kaasas.

Poolakate juures näen samuti pettumusmomenti. Poolakad on ju väga uhke rahvas. Nad olid veendunud, et on nii suured ja silmapaistvad, et tulevad ka Euroopa Liidus selle laua taha, kus istuvad Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia, ning on seal kui võrdne võrdsetega. Selle soovi pealt on pettumus kerge tulema.