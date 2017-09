ROKi põhjakorealasest liige: muretseda pole vaja

Diktaatori Kim Jong-Uni juhitud Põhja-Korea on sel aastal korraldanud ohtralt raketikatsetusi ning 29. augustil ja 15. septembril tulistati välja raketid, mis ületasid Jaapani. Sellega on Põhja-Korea tõestanud oma märkimisväärselt paranenud ründevõimekust ning muutnud olukorra Korea poolsaarel ärevaks.

Taliolümpiamänge võõrustav Pyeongchang asub kahte Koread alates 1953. aastast lahutavast demilitariseeritud tsoonist ainult 65 kilomeetri kaugusel. Mure põhjus on ilmne, aga 1996. aastast ROKi liikmete sekka kuuluv 79-aastane Ung püüdis pingeid maandada. «Olen kindel, et poliitika ja olümpiamängud on kaks erinevat asja. Seetõttu ei näe ma Pyeongchangi taliolümpiamänge silmas pidades ühtegi suuremat probleemi,» sõnas Ung.

Põhja-Korea olümpiaametniku suurim mure on seotud kodumaa olümpiadelegatsiooniga, kuhu praegu ei kuulugi ühtegi sportlast, sest normi pole keegi täitnud. «2014. aasta Sotši taliolümpiale ei saatnud me ainsatki sportlast, aga loodetavasti läheb Pyeongchangiga teisiti,» sõnas Ung ja lisas, et loodetakse kolmele alale: «Iluuisutamise paarissõitjad asuvad peagi Oberstdorfis olümpiapiletit püüdma, lühiraja kiiruisutajad osalevad valikvõistlusel Hollandis ja ka murdmaasuusatajad võivad kriteeriumid täita.»

Põhja-Korea on taliolümpiamängudelt võitnud kaks medalit: kiiruisutaja Han Pil-Hwa 1964. aastal Innsbruckis naiste 3000 meetri distantsil hõbemedali ja lühiraja kiiruisutaja Hwang Ok-Sil 1992. aastal Albertvilleʼis naiste 500 meetri sõidus pronksi.

Suveolümpial on oldud palju edukamad: võidetud on 16 kuld-, 15 hõbe- ja 23 pronksmedalit. Mullu naasti Rio de Janeirost kodumaale seitsme medaliga, millest kaks olid kuldsed.