Kalevi kaotus näitas kätte seni märkamata jäänud murekohad

Avaveerandil tegi kalevlastele muret viskeprotsent: väljakult tabas korvi vaid kaks viset. Et Makedoonia klubil said vead väga kiiresti täis, tuli Kalevi esimese veerandaja skoor aga vabavisetest (9/11). Teisel veerandajal oli seis parem. Kogenud mängumeeste kolmik Kristjan Kangur, Branko Mirković ja Cedric Simmons aitasid Tallinna klubi suisa 26:18 ette, kuid vahetustega mindi poolajale siiski Kalevi napis, 36:35 eduseisus.

Teisel poolajal domineeris jällegi Makedoonia klubi ning kuigi nooremad mängijad Janari Jõesaar, Martynas Mažeika ja Bojan Subotić said oma viskemasina käima, oli eksimustega kuri karjas. Minut enne lõppu jäi Kalev jällegi taha 77:81, kuid õnnega pooleks kiirustasid ka vastased liialt, eksisid kaugviskel ega taibanud ka kiirelt viga teha.

Varrak tõdeb, et läbi häda suudeti mängu seis enda kasuks hoida. Siiski häirisid teda pallurite individuaalsed eksimused, mis sagenesid just kolmandal veerandajal. «Ma polnud varem kontrollmängudes tähele pannud, et me oleks niimoodi individuaalselt eksinud. Sellistel hetkedel on treeneril väga raske pingilt aidata. See on tõesti murekoht,» kurvastas Varrak.

12 punkti visanud Janari Jõesaar lisas, et palluritel kadus fookus veidike ära. «Nad said sissevisetest palju energiat ja mängisid kaitses kõrgemalt. Me polnud selleks valmis,» sõnas ta, kuid lisas, et tundis end mugavalt. «Peaks ise rohkem ette võtma ja asju efektiivsemalt ära lahendama. Keegi pole sel aastal isekas ning arvan, et jõuame kaugele.»

Varrak lisas, et peab üha rohkem jälgima ka vanemate mängijate seisu ja mänguaega. Serblasest mängujuht Mirković tabas 21 minutiga kõik viis kaugviset ning tõi meeskonna parimana 17 punkti, Kangur oli platsil 22 minutit ning tõi 8 punkti.

«Isegi kui veteranmängijal on hea päev, tuleb vaadata, et ta ei peaks mängima 35 minutit. Sellistel hetkedel on vigastuseoht väga suur, järgmises mängus läheb ta siis äkki hoopis katki,» põhjendas Varrak.

Teises ringis kohtub Kalev Ungari valitseva meistri Alba Fehérváriga. Avakohtumine peetakse juba sel pühapäeval Saku suurhallis, korduskohtumine 26. septembril Ungaris. Ungarlaste kõrval on meeskonnas suisa neli ameeriklast, viimase täiendusena liitus nendega 26-aastane ääremängija Alandise Harris. 198 sentimeetri pikkune ameeriklane mängis viimati Liibanoni klubis Louaize Zouk.

Jõesaar kinnitas, et enne järgmist kohtumist tuleb vaimu puhata. Varraku sõnul on tal nüüd piisavalt mõtteainet. «Skopjest tulime palju rõõmsamana tagasi, kui täna koju lähen,» sõnas ta ning lisas, et ungarlaste kohta on juba piisavalt materjali kogutud.

TULEMUSE KAST

BC Kalev/Cramo – Skopje Karpoš Sokoli 78:81

Kalev/Cramo: Mirković 17, Jõesaar 12, Subotić 10, Kangur 8, Mazeika 8, Simmons 7, van der Mars 6, Keedus 4, Dorbek 3, Sokk 3.

Kahe mängu kokkuvõttes võitis Kalev 165:160 ja kohtub teises eelringis Ungari klubiga Alba Fehérvár. Avamäng peetakse pühapäeval Saku suurhallis.