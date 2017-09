Impulsiivne Angie

Sellele on lihtne seletus: Saksamaa pole kunagi elanud nii hästi kui praegu. Valitsus supleb eelarve ülelaekumises, tööpuudus – eriti noorte hulgas – on rekordiliselt madal, inflatsioon on olematu, Saksa majandusel läheb hästi. Nagu kirjutas kunagi Bertolt Brecht: «Kõigepealt ninaesine ja siis moraal.» Hästi, et mitte öelda rasvaselt elav Saksa valija on valmis andestama Merkelile ja kristlikele demokraatidele altminekuid või järjepidetust teatud küsimustes, kus oleks tarvis rohkem selgroogu näidata – näiteks suhetes Türgiga, kus valitsus vaatab läbi sõrmede saksa ajakirjanike türmi toppimisele ning Erdogani kihutustööle miljonite Saksamaal elavate türklaste hulgas.

Enne Bundestagi valimisi on üritatud rünnata Merkelit kui teflonkantslerit ja ümmarguse jutu veeretajat – à la meie Jüri –, kes oma arvamust naljalt välja öelda ei taha. Samas on see ebaõiglane, kuna Merkel on teinud oma 12-aastase kantsleriks olemise ajal kaks impulsiivset, ootamatut, kuid väga põhimõttelist otsust.

Esimest korda pärast Jaapanit 2011. aastal tabanud tsunamile järgnenud Fukushima aatomielektrijaama avariid, kui ta põrutas jalaga vastu maad ja teatas, et Saksamaal tuleb kõik tuumajaamad 2020. aastaks sulgeda. See tõi kaasa selles majandusharus hõivatud energiaettevõtete rahulolematuse, kuid Saksa ühiskonnale see otsus meeldis.

Teine kord oli siis, kui Merkel ütles väga selge sõna rändekriisi teemal ega pidanud piiride avamise suhtes nõu isegi Euroopa Liidu partneritega. Erinevalt aatomijaamade sulgemisest on impulsiivset otsust piiride avamisest palju kritiseeritud ning mõned leiavad, et sellest sai koguni terve euroopaliku tsivilisatsiooni murdehetk.

Üldjoontes on Euroopal immigratsioonipoliitikaga kaks valikut: kas võtta valimata vastu peaaegu kõik, kes kohale ilmuvad (vaatamata nende puudulikele oskustele ja olematule haridusele, mis tekitavad probleeme tööturule ja ühiskonda sulandumisel, ning isegi asjaolule, et osa tulijatest pärineb suuresti lääne omasse vaenulikult suhtuvast kultuuriruumist), või siis välja töötada korralik ja hästi läbimõeldud plaan, mis aitaks välja valida tulijad, kellel on vajalikud oskused ja kes suudavad uude keskkonda sulanduda.

Angela Merkel valis 2015. aastal suvel kahest esimese, hiljem on seda joont korrigeeritud ja korrigeeritakse ka edaspidi, kui vaadata kristlike demokraatide valimislubadusi. Ka tänavused Hollandi ja Prantsusmaa valimiste võitjad on tulnud võimule lubadusega rändepoliitika alused üle vaadata. Rändekriisi ennast ei maksa üle dramatiseerida, sest ettenägematute kataklüsmideta on need probleemid eurooplastele tarka poliitikat ajades ületatavad.