EKRE kardab õiguskomisjonis kambakat

EKRE parlamendifraktsiooni liikmed andsid juba mais sisse üherealise seaduseelnõu, mille vastuvõtmisel tühistaks riigikogu kooseluseaduse juba jõustunud osa. Eelnõu menetlusse andmine oli ajastatud nii, et see jõuaks riigikogu suurde saali hääletamisele vahetult enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 15. oktoobril.

Kuigi võis oodata, et asi suvel erilist tähelepanu ei pälvi, tõstis selle juba augustis teemaks justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL), kes oli vahepeal arvamust muutnud ning teatas, et toetab kooseluseaduse tühistamist. Sellest puhkes koalitsioonis paras tüli, ent suuremaks vennatapuks ei läinud.

Kui eelnõu kohta seisukoha kujundanud valitsus on eelnõu riigikogule tagasi saatnud, peab menetlust juhtiv riigikogu õiguskomisjon selle järgmise seitsme nädala jooksul riigikogu suurde saali saatma. See tähendabki, et riigikogu liikmed saavad oma meelsust näidata enne 15. oktoobri valimisi.

EKRE nägi selles ilmselget võimalust koondada oma valijad täpselt samal moel nagu 2015. aasta riigikogu valimiste eel. Nende toonast esiletõusu võib seostada paljuski kooseluseaduse ümber toimunud farsiga. EKRE aseesimees Martin Helme ei varja, et erakond soovib seegi kord panna valimiste eel riigikogulaste ette väärtuspõhise otsuse.

Helme on enda sõnul aga kuulnud, et kooseluseadust toetavate erakondade saadikud soovivad sättida asjad õiguskomisjonis nii, et eelnõu jõuaks suurde saali alles pärast valimisi ehk hiljem kui seitsmendal nädalal. See oleks riigikogu kodukorraseaduse rikkumine, ent kooseluseaduse menetlemine on algusest peale olnud üks suur vigurdamine.

Ka Postimehe andmetel soovib riigikogus mitu erakonda lükata EKRE pidupäeva valimistetagusesse aega, isegi kui selleks tuleb seadust rikkuda. Keegi komisjoni kooseluseadust toetavatest liikmetest esitaks komisjoni esimehele Jaanus Karilaiule (KE) ettepaneku saata eelnõu suurde saali ettenähtust hiljem. Karilaid paneks ettepaneku hääletusele. Tõenäoliselt saaks see ettepanek õiguskomisjonis kätte vajalikud 6 poolthäält 11st.

Ent menetlustähtaja rikkumisse peaks sekkuma riigikogu juhatus, mis koosneb Eiki Nestorist (SDE), Taavi Rõivasest (RE) ja Enn Eesmaast (KE). Kuna juhatuses on ülekaalus kooseluseaduse pooldajad, kardavad selle vastased, et ka riigikogu juhatus võib kodukorraseaduse sätetest sel korral mööda vaadata.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid sekkuks kooseluseaduse vastasena aga veel enne asja riigikogu juhatuse kätte minekut. Tema sõnul võib Helme nädalavahetusel rahus magada, sest kõik läheb seaduse järgi. «Me oleme praegu täpselt kodukorraseaduse raamides. Kui võtta Helme hirmujutud, et keegi tahab seadust rikkuda, siis vähemasti mina õiguskomisjoni esimehena seda ei luba,» kinnitas Karilaid.

Reformierakonna esimehe ja õiguskomisjoni liikme Hanno Pevkuri sõnul ei tea tema, kuidas eelnõu arutelu esmaspäeval õiguskomisjonis laheneb, sest siin on oma roll ka koalitsioonipoliitikutel. Nimelt on sotsiaaldemokraadid keskerakondlastele märku andnud, et kui kooseluseadus peaks nende häältega tühistatama, saab sellest praeguse valitsuse luigelaul.

Pevkur ei eita, et ka tema hinnangul võiks kooseluseaduse tühistamise eelnõu riigikogu suurde saali jõuda pärast valimisi. «Põhjus on selles, et praegu arutades kistakse rahulikku arutelu vajav teema poliitilise kampaaniasse ja see sisulisele arutelule kaasa ei aita,» sõnas ta.