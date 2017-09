Juurikas. Faktikontroll paljastab

Vanasõna on lühike, terviklik, kujundlik ja hinnanguline ütlus, argikogemuse üldistus, milles peegeldub rahvatarkus. Kas olete selle definitsiooniga nõus?

Kindlasti mitte. Paljud vanasõnad sisaldavad valeväiteid, desinformatsiooni ja ekslikke järeldusi. On ääretult oluline viia läbi vanasõnade kriitiline analüüs, et inimesed saaksid elus ettetulevaid situatsioone mõtestada kontrollitud faktide põhjal, mitte vanarahva tõejärgsetele manipulatsioonidele tuginedes. Sellepärast ongi käivitatud Eesti vanasõnade faktikontrolli projekt.

Milliseid valeväiteid võib vanasõnades esineda?

Võtame säärase laialt levinud vanasõna nagu «Uni ei anna uuta kuube, magamine maani särki». Tavaliselt kasutatakse seda vanasõna, et sundida tööle noori inimesi, kes alles otsivad oma kohta ühiskonnas ja vajavad veidi rohkem aega, et jõuda selgusele oma identiteedis ning põhjalikumalt uurida oma seksuaalsust. Ühiskonna ülesanne on noori toetada, kujundada erinevaid turvavõrgustikke ja tugistruktuure, kuulata ära noorte mured ja pakkuda alternatiive. «Uni ei anna uuta kuube, magamine maani särki» on hoiakult stigmatiseeriv ja lihtsustav ning sisult ebatõene. Rootsis läbiviidud uuringud kinnitavad, et tegelikult juba ligi 80% juhtudel uni annab uue kuue ja magamine maani särgi noortele, keda tööturule sisenemise ootamatu perspektiiv heidutab.

Mis mõttes?

Ärgates nad leiavad need esemed oma voodi kõrvalt korralikult kokkupanduna ja triigituna tooli seljatoelt.

Rootsi heaoluühiskonnas on kõik võimalik. Aga meil...

Olen nõus, et Eestis on selles suunas veel pikk tee minna. Uue kuue ja maani särgi saamise protsent on Eestis paraku alla 20. Kusjuures umbes 60% juhtudel ei ulatu sel moel saadud särk maani, vaid ainult kubemeni. Aga trend on järjepidevalt tõusev ja sellest juba piisab, et kõnealune vanasõna kehtetuks tunnistada.

Te olete korduvalt kritiseerinud vanasõna «Tühi kott ei seisa püsti».

See väide on täielik nonsenss. Teeme lihtsa katse. Näete, siin on tühi kott. Vaadake sisse. Veenduge, et kotis pole midagi, et kott on tühi.

Tõepoolest. Kott tundub tühi olevat.

Mitte ei tundu olevat, vaid ta ongi täiesti tühi. Ja vaadake nüüd hoolikalt. Ma panen koti püsti seisma. Kas näete? Kott on tühi, aga seisab püsti.

Ei seisa ju. Ümber kukkus.

Täpselt nõnda taastoodab avalik arvamus stereotüüpe ja eelarvamusi. Te näete – või õigemini tahate näha – ainult seda momenti, kui kott ümber kukkus. Aga seda, et kott siiski natuke aega püsti seisis, teie ei näe. Vanasõna fikseerib ümberkukkumise hetke ja ignoreerib terviklikku protsessi, mille vältel kott mingi aja jooksul püsti seisis. Öeldes tühja koti kohta, et see ei seisa püsti, te marginaliseerite koti. Mürgisest maskuliinsusest laetud vanasõna ei aita tühjadel kottidel integreeruda täis kottide maailmas. Tühi kott vajab mõistmist ja toetust, ühiskond peab märkama iga tühja kotti ja teda püstises asendis hoidma. Just seda mõtet oleks tahtnud vanarahva suust kuulda.