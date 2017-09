Andrus Ansip on digiküsimustes tõesti väga pädev, teavad kõik, kes on Andrus Ansipiga koos töötanud või temaga kohtunud. Digiasjad on Ansipil alati südamel, isegi kui ta magab, sööb või jalgrattaga sõidab. Andrus Ansip valdab internetti perfektselt ning suudab täiesti vabalt ilma välise abita ja käsiraamatuid lugemata, esmaklassilisel tasemel avada meile, kirjutada digikirja, laadida pilte üles ja alla, ning veel palju, palju muud.

Tänu Andrus Ansipi silmatorkavale pädevusele on nüüd peagi võimalik ükskõik millisest Euroopa nurgast ennast ülivõimsa modemi abil sisse logida ülemaailmsesse arvutivõrku. Praktiliselt igas Portugali, Hollandi või Prantsusmaa kolkas, kus vohavad harimatus, mustus ja sugulastevahelised abielud, on inimestel võimalus saata oma sugulastele interneti abil pulmakutseid, sünnipäevakaarte ja tervitusi! Euroopa inimesed kasutavad tänu Andrus Ansipile võimalust lugeda internetis uudiseid, ilma et peaksid selleks kodust lahkuma.

Suurimates metropolides nagu Berliin, München, Pariis, Madrid ja Rooma on tänu Andrus Ansipile tööpäevadel avatud ka õhu teel leviv internetivõrk ehk Wifi, mis küll uduse ilmaga ei tööta, kuid võimaldab kasutada internetti ka otse tänaval.

Sellises pädevas ja kiirelt arenevas õhkkonnas laimuartikli avaldamine on ilmne rünnak Andrus Ansipi isiksuse pihta. On selge, et laimuartikli taga on jõud, kes soovivad Andrus Ansipit moraalselt hävitada.

Kas poleks lugejatel siiski palju huvitavam teada, kuhu ikkagi kadus 10 miljonit dollarit ajal, mil Siim Kallas oli Eesti Panga president? Kindlasti tahaks lugeja väga-väga lähemalt teada, kus see raha praegu on.