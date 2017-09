Eesti Energia siseneb Soome ja Rootsi turule

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul annab ühine Põhjala ja Balti riikide energiaturg võimaluse olla nii Soomes kui ka Rootsis kohapeal, nagu tegutsevad meie naaberriikide energiaettevõtted juba pikemat aega Eestis.

«Koduturu Eesti kõrval annavad uued välisturud meile võimaluse äriliselt kasvada ning teenida Eesti riigile senisest rohkem tulu. Meie edukusest välisturgudel saavad kasu kõik eestlased,» ütles Sutter.

Eesti Energia juhi sõnul on Soome ja Rootsi elektriturule sisenemine osa ettevõtte strateegilisest eesmärgist kasvada Balti riikide elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja energiateenuste pakkujaks.

Sutter lisas, et Soome ja Rootsi puhul on tegemist lähiriikidega, kus valmidus elektrimüüjat vahetada on Euroopa keskmisest kõrgem. «Nende riikide elektriturg on avatud uutele sisenejatele ning meie digitaalsed lahendused annavad seal vajaliku konkurentsieelise,» sõnas ta.

Eesti Energiat eristab Sutteri sõnul teistest energiamüüjatest ka asjaolu, et ettevõte on ise energia tootja. Nii on Eesti Energia Balti riikide suurim energiatootja ja üks suurimaid taastuvenergia tootjaid. Aastaks 2020 plaanib ettevõte kasvatada tootmisportfellis taastuv- ja alternatiivenergia mahtu 40 protsendini. Peale põlevkivi toodetakse energiat nii tuulest, biomassist, veest kui ka jäätmetest.

Riigi kui Eesti Energia ainuaktsionäri esindajana andis rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) nõusoleku Soome ja Rootsi turul tegutsevate tütarühingute asutamiseks. «Eesti Energia juba tegutseb energiamüüjana lisaks koduturule Baltikumis ja Poolas ja kuna meie piirkonna energiaturud on üha tihedamalt üksteisega seotud, on ka Soome ja Rootsi turule laienemine loogiline samm,» ütles minister.

Eesti Energia on Soomes ja Rootsis alustanud äritegevuse alustamiseks vajalikke toiminguid. Elektri jaemüüki eraklientidele plaanitakse mõlemas riigis alustada 2018. aasta esimeses pooles, Rootsis pakutakse teenuseid ka äriklientidele.

Mõlemas riigis on algatatud tütarettevõtete loomine ja värvatud kohalikud juhid. Soome tütarettevõtte juhiks saab Ville Pentti, kes on varem töötanud mitmel juhtival positsioonil Turku Energias. Rootsi tütarettevõtet hakkab juhtima endine Telge Energi müügidirektor Jonas Lindelöf. Elektrimüük ise toimub peamiselt kuluefektiivsetes veebikanalites.

Lätis ja Leedus on Eesti Energia tütarettevõtted edukalt tegutsenud üle kümne aasta äriklientidele elektrit müües ning pärast Läti gaasituru avanemist sellel suvel tõusis Eesti Energia Läti tütarettevõte riigi teiseks gaasimüüjaks. Juunist müüb Eesti Energia tütarettevõte ka Poolas äriklientide elektrit ja gaasi.