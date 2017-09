Kohus mõistis oma naise süüdanud süürlase pikaks ajaks vangi

Kohtupidamine mehe üle algas käesoleval kuul ja kohus arutas asja kinniste uste taga.

Postimees suhtles raskeid põletushaavu saanud süürlannaga juuli algul kirja teel. Ta ei tahtnud 7. märtsi õhtul juhtunust rääkida, küll aga tunnistas ta, et mäletab kõike hästi. «Tuletan seda kogu aeg meelde, sest see oli väga suur õnnetus,» selgitas ta, kasutades ingliskeelset sõna accident (õnnetus). Ühtlasi kinnitas ta juulis, et tema laps on tugiisikute hoole all ja ta kohtub lapsega iga paari päeva tagant.

Süürlaste pere saabus Eestisse kvoodipagulastena läinud aasta juunis Kreekast. PM

Pole esimene sedalaadi kuritegu

Pärnu maakohus saatis tänavu mai lõpus vangi 27-aastase süürlase Samer Khatebi, kes ähvardas mullu sügisel oma naise põlema panna ja valas ta selleks üle kergesti süttiva vedelikuga. Mees mõisteti süüdi tapmisega ähvardamises, kehalises väärkohtlemises ja vägistamises ning talle mõisteti liitkaristuseks kolm aastat vangistust, millest reaalselt tuleb ära kanda aasta.

Postimees rääkis araabia kultuurikogukonnas elava naisega, kes kinnitas, et aukuriteona pole see, et mees paneb naise põlema, levinud. «Mina ei ole üheksa aasta jooksul näinud meest, kes oma naise põlema paneb. See on enneolematu,» ütles kurdi kogukonnas elav eestlanna. Aukuritegusid panevad tema sõnul naiste vastu toime pigem isad ja vennad, mitte abikaasad.

Islami ja araabia kultuuri ekspert Kristi Ockba ütles samuti, et pigem on põletamine seotud protesti märgiks sooritatud enesetappudega. Ta rõhutas, et aukuriteod pole seotud islami kui usuga, vaid pärinevad araabia kultuurist. «Kuna kultuur ja usk on nii tihedalt põimunud, aetakse need tihti segamini ja arvatakse, et kuriteod tulenevad usust,» ütles Ockba. PM