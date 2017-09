Kanter innustab lapsi, sära silmis

«Ega ma omal ajal kindlasti arvanud, et hakkan sporditee edenedes nii palju sõnaga esinema,» räägib Eesti olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimehena ametis olev Kanter. «Vahel mõtlen isegi, et oleks endal tollal spordimehega koolis kohtumise võimalus olnud, olnuks väga äge. See on läinud oluliselt aktiivsemaks,» sõnab olümpiavõitja ning selgitab, kuidas üks sportlane suudab oma kogemuse näitel silma särama lüüa paljudel noortel.

Abi on Raul Rebasega kahasse kirjutatud raamatust «Gerd Kanter. 15 sammu võiduni». «Põhisõnumid, mida neile edastan, on mõtted, mida ma olen ise järginud. Need reeglid – ole aus, oska kaotada, helista emale, toitu tervislikult, õpi hästi – on ühtepidi hästi lihtsad, aga paratamatult võib ühel hetkel järg käest kaduda. Teiselt poolt räägin noortele omaenda lugu. Kuidas ma spordi juurde sattusin või kuidas ma oma kaotuste või ebaõnnestumiste kaudu leidsin lõpuks tee võitude juurde,» räägib ta.

Muutis õpilase hommikusöögiharjumust

Aeg-ajalt räägib Kanter ka oma lapsepõlveunistustest – näiteks sellest, kuidas ta omal ajal koolikirjandis väitis, et on 70-aastaselt Miamis elav edukas ärimees. Lastel tekivad seosed, aga mitte ainult. Vahel tuleb tagasiside eriti ootamatul moel.

«Paar aastat tagasi käisin Viimsi kandis ühes koolis ning esimese klassiga kohtudes oli teemaks tervislik toitumine. Mul olid kaasas ka postkaardid, millel olid peal hommikusöögisoovitused ning jagasin need laiali. Hiljem juhtus ühe poisi ema oma beebiga minu abikaasaga beebiringis kokku ning rääkis talle, kuidas tema poeg ei armastanud hommikust süüa. Pärast seda, kui ma koolis käisin, oli poiss aga ema juurde läinud ning nõudnud igal hommikul kõiki neid asju, mis kaardil olid, alates pudrust, lõpetades omleti, jogurti ja kohupiimaga. Kui varem ei tahtnud ta mitte midagi, siis nüüd oli minu antud kaart tema jaoks nõnda oluline, et ta tahtis kogu paketti. Siis sain signaali, kuidas minu jutt võib tõesti korda minna,» räägib Kanter muheledes.

Suur eeskuju on Kanter loomulikult ka oma pisipojale Kristjanile. Eelmiste aastatega võrreldes oli isa vigastuse tõttu rohkem kodus ning seda adus ka poeg. Kui Kanter augusti keskel Londoni MMilt tagasi jõudis, ei lasknud Kristjan temast enam naljalt lahti.

«Läksin teda lasteaeda viima, aga see ei õnnestunud. Olin nii pikalt eemal olnud ning ta ütles, et tahab issiga olla. Ta on harjunud, et tal on ema ja isa, ning kui on valikuvõimalus, siis ta kehtestab oma tahtmist,» räägib Kanter.

Poja rühmakaaslased suures mehes kuulsat spordimeest veel ära ei tunne. «Koolieelikud saavad rohkem aru, aga kolme-nelja-aastased vaatavad vast, et suur isa tuli,» muigab kettaheitja ning lisab, et poja liikumisharrastuste pärast ta ei muretse.

«Väikestel pole seda probleemi, sest niisama ringijooksmist, müramist ja hüppamist on selles eas palju. Harjumused hakkavad natuke hiljem muutuma. Arvutimaailm tuleb koolieas tugevamalt peale, siis peab asja tõsisemalt jälgima hakkama,» räägib ta ning lisab, et kui mõnel Kristjani-vanusel lapsel on nutitelefon juba käepärast, siis temal seda pole.