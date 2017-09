Kelly, sul on aega!

Kui Kristina Šmigun 1998. aasta esimesel päeval mootorsaaniga vastu puud kihutas, algas rahvusliku rangluu saaga. Järgnenud olümpiale ta küll läks, aga mitte võistlema, vaid 30 kilomeetri rada läbi sõitma.

Kiku oli siis 22-aastane, nüüd rahvuslikku põlve raviv Kelly Sildaru 15-ne. Kuna tegemist on meie absoluutselt ainsa olümpialootusega – pealegi tervena vaat et kindla medalivõitjaga –, ahastame ja muretseme kooris. Vältimatu, et Sildarude perekond tunnetab seda. Mis teeb igasuguste otsuste langetamise märksa raskemaks.

Aga praegu on kõige tähtsam, et väike Kelly ja tema suured nõuandjad saaksid talitada targalt. Igasugune loogika ütleb, et ainuke tark otsus on talitada loodusseaduste järgi ning astuda samm tagasi, et hiljem minna mitu sammu edasi. Kui ristatiside on katki, siis on see katki. Siis tuleb minna lõikusele ja oodata järgmisi võistlusi. Neid ei tule Kellyl vähe. Kui aga arutult tormata ja riskida, siis…