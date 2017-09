Euroopa Komisjon pööras Eesti LNG-terminalile selja

See saab olema meie eesmärk. Kui me saame valmis Euroopa energia siseturu mudeli, siis saame sarnaselt kapitali ja tööjõu vabale liikumisega tagada energiavoogude vaba liikumise.

Kuid fakt on see, et meil on Euroopa energiasektoris probleeme nii tark- kui ka riistvaraga. Kaotame sageli omavahelistes ühendustes ja seetõttu on piiriülese kaubanduse maht sageli väga väike.

Peame olema kindlad, et meil on sobiv riistvara, et energiavoogusid oleks võimalik üle piiride kohale toimetada. Samas peab meil olema ka piiriüleseks kaubanduseks sobiv tarkvara. Usume, et avatud turu võimalused pakuvad paremaid tulemusi nii äris osalejatele kui ka tarbijatele.

-Balti riikide energiajulgeoleku jaoks olulise Poola-Leedu elektriühenduse rajamise üle käivad teravad arutelud. Leedulased pooldavad ühe liini rajamist, mis oleks kiiremini teostatav ja odavam. Eestlastele oleks parem kahe liiniga lahendus, sest ühe liini puhul peaksime ehitama Eestisse peale Kiisa jaama veel ühe reservelektrijaama. Mida teie arvate?

Balti riikide elektrisüsteemi Euroopaga sünkroniseerimine on väga tähtis nii teie valitsuste kui ka Euroopa Komisjoni seisukohalt. Me leppisime peaminister Jüri Ratasega kokku, et peame selle teemaga kiiremini edasi liikuma ja leidma juba praeguse komisjoni koosseisu ajal finantseeritava lahenduse.

29. septembril kohtuvad asjaosaliste riikide süsteemioperaatorite esindajad Varssavis, et arutada kõigi riikide pakutud tehnilisi lahendusi. Peame vaatama, milliseks kujuneb nende lahenduste maksumus ja kuidas neid rakendada.

Jõudsime peaministriga ka ühisele järeldusele, et lahendusvõimalused peavad olema esitatud poliitikutele otsustamiseks hiljemalt selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks.

Minu ettepanek oli jõuda esimese otsuseni järgmise aasta märtsis toimuvaks peaministrite kohtumiseks või hiljemalt juunis. Meil on kokkulepe, et hindame siis Balti riikide esitatud ettepanekuid Euroopa ühendamise fondi kasutamiseks.

Viimane võimalus sel komisjoni koosseisul just selles küsimuses otsuseid langetada on veebruaris 2019. Igal juhul, kui soovime mingisuguseid tulemusi saavutada, peame hakkama otsuseid langetama juba praegu.

See annab ka vastuse küsimusele, mitme ülekandeliini rajamine Poola, Balti riikide ja Põhjamaade vahele on optimaalne.

-Ühishuve leida on väga keeruline. Näiteks arengud regionaalse LNG-terminali rajamisel panevad kahtlema selles, kuidas saavutatud kokkulepped üleüldse püsivad. Varasem kokkulepe nägi ette LNG-terminali ehitamise Soome lahe kaldale, kuid eelmise aasta lõpus hakkas Leedu tutvustama ideed Klaipėdasse ajutiselt toodud tankurlaeva muutmiseks selleks regionaalseks terminaliks. Millist lahendust teie näete?

Me näeme energeetikas dünaamilisi muutusi. Mõni aasta tagasi kihutasid nafta- ja gaasihinnad raketina taevasse. Nüüd näeme aga hoopis ülimadalaid hindu. Tänu uutele tehnoloogiatele pakuvad Ameerika Ühendriigid, Austraalia ja Katar torugaasiga konkureerivaid LNG-hindu. Seetõttu paljud prognoosid ja äriotsused muutuvad. Minu arvates on Eestile ja Soomele oluline olla ühendatud Balticconnectori gaasitoruga. Turuosalised vajavad selleks projektiks ka Euroopa toetust, sest pole kindel, et gaasijuhtme käivitamine oleks ärilistel tingimustel võimalik. Tegemist on energiajulgeoleku seisukohalt tähtsa taristuobjektiga.