Põhja-Koreas käinud Bramanis: olümpiaboikott on tõenäoline

Bramanis käis Põhja-Koreas tööasjus. Nimelt juhtis ta 18-liikmelist reisigruppi, kes alustas oma teekonda Pyongyangi eelmisel reedel. See tähendas, et Tallinnast istuti lennukile mõni tund pärast seda, kui maailmameediasse ilmusid uudised järjekordsest Põhja-Korea raketikatsetusest. Sel korral saadeti Pyongyangi lähistelt teele rakett, mis lendas umbes 3700 kilomeetri kaugusele ning kuni 770 kilomeetri kõrgusel. Rakett lendas üle Jaapani põhjaosas asuva Hokkaidō saare ning kukkus Vaiksesse ookeani.

«Eks ma ikka mõtlesin, kas on vaja sinna just praegu minna,» rääkis Bramanis ning lisas, et ükski reisija oma lendu ei tühistanud. «Tagantjärele mõeldes ei võtnud me Põhja-Koreasse reisides riski, sest see oli üks turvalisemaid reise, mis üldse olla saab.»

Sedasi ei arvanud aga paljud taekwondo-sportlased. Nimelt algasid 15. septembril Pyongyangis ITFi maailmameistrivõistlused, kus Põhja-Korea uudisteagentuuri KCNA andmetel on kohal 69 riigi delegatsioonid. Võistluste avatseremoonial käinud Bramanis kinnitab, et selline väide on väga suure tõenäosusega vale.

Nimelt marsiti avatseremooniale küll ligi 70 riigi lipuga, kuid neist 40 lipu taga polnud mitte ühtegi sportlast. «See tähendab, et 40 riigi sportlased kas boikoteerisid võistlusi või kartsid võistlustele tulla,» järeldas Bramanis, kes luges puuduolevad delegatsioonid kokku.

Endise käsipalluri hinnangul võib sellesarnane stsenaarium korduda ka Lõuna-Koreas peetavatel olümpiamängudel. «Olümpiamängud ilmselt ära ei jää, aga kindlasti on neid, kes kardavad sinna tulla. Olukord muutub ju iga nädalaga ainult teravamaks.»

Neli ja pool kuud enne olümpiamängude algust on Lõuna-Korea president Moon Jae-in maailmale lubanud turvalisi olümpiamänge. «Kindlasti annab Lõuna-Korea endast kõik oleneva, et turvalisus tagada, kuid kas nende sõnades saab ka kindel olla?» küsis Bramanis.

Teisalt ei usu ta, et midagi hirmsat juhtuks. Kui oleks tema teha, ei jätaks ta Eesti olümpiakoondist Pyeongchangi saatmata. «Jah, olukord on tõesti väga terav, aga Eesti sportlasi ma koju ei jätaks. Ma ei usu, et see asi sõjani läheb. Tegu on puhta võimunäitamisega. Ühel pool piiri teevad USA ja Lõuna-Korea õppusi, teisel pool näitab Põhja-Korea, et ka nendel on raketid olemas. Väga tahaks uskuda, et sellest asi kaugemale ei lähe.»

Üldisemalt oma esimesest Põhja-Korea reisist rääkides, tõdes 50-aastane eestlane, et tema varasemate sihtpaikadega on Pyongyangi raske võrrelda. «Praegu tundus, et me ei lennanud Põhja-Koreasse lennukiga, vaid ajamasinaga. Me läksime ajas 50 aastat tagasi,» tõdes Bramanis.

Tema kõige šokeerivamaks kogemuseks osutus aga üks laste esitatud näitemäng. «Lapsed laulsid ja tantsisid väga ilusti, aga lava peal käis neile taustaks video raketikatsetustest. Õnne, rõõmu ja edukust seostatakse seal juba varajasest east rakettidega.»