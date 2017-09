Killing sihib vähemalt poolfinaali

Teised neljapaadi liikmed on eestlastele rohkem tuttavad. Kogenud eessõudjana istub paati Kaspar Taimsoo, koondises on ka vanameistrist kahekordne olümpiahõbe Tõnu Endrekson ning meeskonna üks põhijõududest Allar Raja.

«Paatkondi on üles antud viisteist. Meie eesmärk on sõita oma tulemuse lähedal. Võistlussüsteem näeb selle osalejate arvu pealt ette, et kohe pääsevad poolfinaali iga sõidu kolm esimest. See võiks osutuda reaalseks,» rääkis juhendaja tiimi Matti Killing koondise eesmärkidest.

Medalisoosik number üks neljapaatide seas on Rio olümpiavõitja Saksamaa. Lisaks osalevad Suurbritannia, Norra, Uus-Meremaa, USA ja Leedu. Võistlusest jääb eemale mullune olümpiahõbe Austraalia.