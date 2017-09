Vitriin, PMi osa, 23.09

Spurt Bundestagi

Täna pingutavad Saksa erakonnad veel selle nimel, et teha homsetel valimistel võimalikult hea tulemus. Pealinnas ei nõua pühapäeval nuputamist mitte ainult see, kuidas hääletada, vaid kuidas hääletuskastini üldse jõuda, sest paljud tänavad on Berliini maratoniks suletud. LK 18

Pikk vangistus

Harju maakohus mõistis armukadedusest oma naise põlema süüdanud süürlase Kovan Mohammadi eile kümneks aastaks vangi. Mees tunnistas küll naise väärkohtlemist, kuid eitas tema elu ohtu seadmist. LK 8–9

Innustav eeskuju

Spordinädala patroonina koole külastav kettaheitja Gerd Kanter soovitab lastel pidada kinni viiest põhireeglist: ole aus, oska kaotada, helista emale, toitu tervislikult, õpi hästi. LK 20–21

Pisikesse pihku

Kooliteed alustava lapse esimene telefon võiks olla väike ja käepärane, et tilluke käsi seda mugavalt hoida saaks, ning vee- ja tolmukindel, et see kõiksugu õnnetused üle elaks. LK 24–25