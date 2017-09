Vihmane suvi pani põntsu ka suvekohvikutele

«See suvi oli tegelikult kohutav,» võttis tänavuse suvekohvikute hooaja kokku Tartu üks staažikamaid ja laiahaardelisemaid toitlustusettevõtjaid Joel Ostrat. Näiteks Ostratile kuuluv kohvik Truffe pani tänavu kevadel oma terrassi raeplatsile püsti kaheteistkümnendat korda ning möödunud suvest hullemaks pidas ta vaid aastat 2005, kui rekonstrueeriti raeplatsi.

Ostrati sõnul ei aidanud kohvikupidajaid isegi need üksikud suurüritused, mis suvel Raekoja platsil toimusid, sest paljud neist sattusid samuti kehvale ilmale. «Kui inimene oleks võinud jääda veel terrassile istuma, siis ilm cancel’das (tühistas ­– toim) selle kenasti ära,» lausus Ostrat.

Linna ettevõtlusosakond on määranud, et suvekohvikute hooaeg algab 15. aprillil ja lõppeb 15. oktoobril. Tänavu võisid kohvikupidajad sellest vaid unistada. «Sisuliselt jaanipäevani meil ilusat ilma ei olnud ja kogu suve peale võib lugeda kahe käe sõrmedel üles need päevad, kui oli perfektne terrassiilm. Vanasti oli aga nii, et aprilli keskel panime terrassid välja ja ikka olime nädala võrra hiljaks jäänud,» tõdes Ostrat.

Kuigi võrrelda on keeruline, sest majandusolukord muutub pidevalt, siis võrreldes eelmise suvega kukkus Truffe käive umbes 15 protsenti ning ostuarvete hulk veelgi rohkem.

«Ilmselgelt see koor, mida me tavaliselt suvel riisume, et talv üle elada, jäi riisumata. Sellist puhvrit, millega keerulisele talvele vastu minna, sel korral ei ole korjatud. Lihtsalt ei jäänud midagi näppude vahele,» märkis Ostrat, kes palkas suveks juurde 10–15 inimest.

Juuli tuli maha kanda

Tänavu kevadel raeplatsi ääres gastrobaari Willy & Rudy avanud Priit Palk tõdes, et temagi oli arvestanud palju parema suvehooajaga. Vaid august oli Palgi sõnul enam-vähem selline kuu, kus suvekohvik sai korralikult tööd teha.

«Mulle tundus, et päris palju andis Reakoja platsil tunda see, et Kaarsild oli kinni. Inimesed käisid hoopis teisi radasid ja Truffe poolt ei tulnud kedagi üles. See oli üks põhjus. Aga kindlasti ilm ka. Juuli tuli täiesti maha kanda, juunis saime vist paar päeva lahti hoida,» meenutas Palk.

Samuti mõjutas tema arvates raeplatsi välikohvikute elu Emajõe äärde tekkinud kolm söögi- ja joogikohta. «Minu meelest läksid need väga hästi käima. Nii kui ilusad ilmad olid, siis loomulikult – kui on valida, kus olla, siis eelistakse jõeäärt. Eks ta on põnev ja noortepärane,» rääkis Palk.

Möödunud suvi oli varasemast kehvem ka Palgi Rüütli tänaval asuvale Crepi kohvikule. «Välikohviku käive oli väiksem. Ilm mõjutab rahaliselt ikka väga palju,» sõnas ta. Kui raeplatsil oli Palgil väljas 50–60 kohta, siis Crepi juures kolmekümne ringis.

Ilmale lisaks konkurents

Willy & Rudy kõrval tegutseva Suudlevate Tudengite lokaali omanik Elmo Kaart ütles möödunud suve kommenteerides, et see oli keeruline. «Ilmastik on ikka väga suur tegur ja andis kõvasti tunda. Samas ilma välialata ka ei saa, sest rahvas tahab võimalust mööda õues olla,» ütles Kaart, kes on lokaali omanik olnud viimased kaks aastat.