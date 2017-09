Riik kaalub võimalust tagada kõigile tasuta arstiabi

«Meil on ravikindlustusskeemis olulised puudused,» tunnistas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE). Nimelt pole 90 000 inimesel üldse ravikindlustust ning teist sama palju on neid, kellel see on katkendlik ehk kindlustus kehtib enam kui üks, aga vähem kui 12 kuud järjest.

«Mingi hulk neist on juhutöötajaid, aga on ka neid, kes on jäänud süsteemi hammasrataste vahele, kui vahetatakse töökohta,» sõnas minister.

Hiljuti näiteks oli valitsuses juttu meremeestest, kes on üheksa kuud merel, ja sel ajal tagab reeder neile ravikindlustuse, puhkuse ajal kolmeks kuuks Eestisse tulles neil seda aga pole. «Ravikindlustuse saamiseks lähevad nad töötukassasse, neile koostatakse tööotsimiskava, kuigi reaalset nad tööd ei otsi,» rääkis Ossinovski.

Ravikindlustuseta on ka paljud loomeinimesed. «Kui ma kaks aastat tagasi ministriks sain, siis otsustasime loomeinimeste küsimuse ära lahendada,» rääkis minister. Lahendus leitigi, kuid see oleks juba praegu väga keeruliseks muutunud süsteemi veelgi segasemaks teinud.

«Meil on tekkinud päriselus esile kerkinud probleemide lahendamiseks üle 50 erineva aluse ravikindlustuse saamiseks, millest umbes 20 on sellised, kus sihtrühm on alla saja inimese,» selgitas Ossinovski, miks sotsiaalministeerium pidas mõistlikumaks veel ühe väheseid inimesi puudutava erisuse loomise asemel kaaluda kogu süsteemi muutmist.

«Vaadates laiemaid trende, tulevikutööd, kus tööõigus muutub palju paindlikumaks, n-ö hammasrataste vahele jäävate inimeste arv kasvab,» arvas tervise- ja tööminister.

Sotsiaalministeeriumi vastav analüüs valmib järgmise aasta kevadeks ja seejärel esitatakse see valitsusele koos selgitustega, mida tooks üldise ravikindlustuse andmine kaasa nii tervishoiule kui ka riigieelarvele.

Mure ümbrikupalga pärast

«Kõige suurem vastuväide on kõigile teada ja lihtne – selleks on maksulaekumised. See on põhjus, miks rahandusministeerium on selle (muudatuse – toim) suhtes tõrges,» rääkis Ossinovski. Ta lisas, et tegu on tõsise vastuargumendiga, mida ei saa naeruvääristada.

«Ühelt poolt võib öelda, et tervishoiusüsteem ei peaks tegema maksuameti tööd, samas jäävad inimesed meditsiinilise kindlustuseta sellepärast, et maksuamet saaks korjata kokku rohkem makse,» arutles minister.

Ossinovski sõnul on ravikindlustus sotsiaalsetest hüvedest inimeste jaoks kõige tähtsam. «Kui (ümbrikupalga puhul – toim) räägitakse, et hakkad tulevikus saama vähem pensioni või vanemahüvitist, siis selle peale ei mõtle keegi,» on Ossinovski veendunud.

Kui aga ravikindlustuse andmisel kõigile hakkaks riigile laekuma vähem sotsiaalmaksu, siis seda ei saa riik ministri kinnitusel endale lubada, kuna tervishoiu rahastamine on seotud sotsiaalmaksuga.

«On fakt, et sellest ajast kui Eiki Nestor (sotsiaalminister aastatel 1999–2002 – toim) seda süsteemi juurutas, on maksukogumise efektiivsus oluliselt paranenud. See tähendab nii võimekamat maksuametit kui ka suhtumise muutumist ühiskonnas,» sõnas Ossinovski.

«Tõenäoliselt ei saa lõpuni välistada seda, et osal töökohtadel seal päris alumises otsas mingi optimeerimine võib jätkuda,» lisas ta siiski.

Ministri sõnul tuleb seega võimalike muudatusega kaasnevat tulu ja kulu hoolikalt rehkendada. «Ühelt poolt on see täiendav kulu, aga kui me suudame neid (ravikindlustuseta – toim) inimesi pidevalt meditsiinilise jälgimise all hoida, hoiame kokku selle kümne miljoni euro pealt, mis riigil kulub vältimatu meditsiiniabi andmiseks,» selgitas minister. Ta lisa, et kui inimene vajab vältimatut abi, siis on sellega kaasnevad kulud liiga suured, kuna abi pole saadud õigel ajal ning ka ravi tulemus ei ole seetõttu hea.